Wout van Aert: “WK Imola speelt in gedachten” zaterdag 5 september 2020 om 09:31

Wout van Aert heeft zijn hoogvorm sinds de coronabreak moeiteloos doorgetrokken naar de Tour, waar hij gisteren zijn tweede ritzege boekte. Nu al wordt hij tot de favorieten gerekend voor het WK in Imola, in de week na de Ronde van Frankrijk. Maar dan moeten er wel keuzes worden gemaakt.

Deze week maakte de UCI bekend dat het wereldkampioenschap later deze maand op en rond het racecircuit van het Italiaanse Imola wordt gehouden, als alternatief voor het afgelaste WK in Aigle en Martigny. “Het parcours van het WK is helemaal veranderd”, stelde Van Aert vast in Vive le vélo. “Zwitserland was toch wel echt klimmen, elke ronde een klim van een kwartier. Dan ga ik op een gegeven moment toch gewoon overboord.”

Het oorspronkelijke WK stond nooit op de planning, vertelde de allrounder. “Nu is het WK in Italië en dit past me iets beter. Dus zowel de tijdrit als de wegrit spelen wel in mijn gedachten. Als ik er ga rijden dan sla ik het BK (op 22 september in Anzegem, red.) automatisch over. Dat is sowieso moeilijk voor alle Tourrenners. Alles meepakken gaat niet.”