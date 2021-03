Wout van Aert wint slottijdrit Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar stelt eindzege veilig

Wout van Aert heeft op indrukwekkende wijze de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma was over 10,1 kilometer in San Benedetto del Tronto sneller dan Stefan Küng en wereldkampioen Filippo Ganna. Tadej Pogačar schreef het eindklassement van Tirreno-Adriatico op zijn naam.

Küng vs. Ganna

Een eerste richttijd werd neergezet door Michael Hepburn. De Australiër van BikeExchange kwam tot een tijd van 11.33 minuut en was daarmee nipt sneller dan Sebastian Langeveld en Edoardo Affini. Tobias Ludvigsson reed zich daar nog tussen. Alberto Bettiol had daar geen boodschap aan, hij reed met 11.24 een nieuwe snelste tijd. Europees kampioen Stefan Küng was met 11.12 nog eens twaalf seconden sneller.

Met Küng in de hot seat was het de beurt aan de wereldkampioen en de topfavoriet voor de dagzege, Filippo Ganna. De Italiaan was bij het tussenpunt vier seconden langzamer dan Küng en dat bleek een voorbode voor de eindtijd van Ganna. De drager van de regenboogtrui reed 11.17 en gaf daarmee na 10,1 kilometer vijf seconden toe. Het betekende de eerste nederlaag voor Ganna in een tijdrit sinds januari 2020. Daarna won hij alle acht de chrono’s die hij reed.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Daarna was het lang wachten op een renner die aan de toptijden wist te komen. Benjamin Thomas, ploegmaat van Küng bij Groupama-FDJ, zette nog wel 11.22 neer en werd daarmee virtueel derde. Mathieu van der Poel spande zich niet bovenmatig in en kwam tot een tijd van 12.08.

Wout van Aert nóg sneller

João Almeida, de nummer zeven in het klassement, was de eerste die zich in de top van de daguitslag nestelde. Bij het tussenpunt lag hij vijf seconden achter op Küng en aan de finish waren dat er achttien, waarmee hij zich op een voorlopige vijfde plek zette. Bovendien wist Almeida met zijn sterke tijdrit Tim Wellens van de zesde plek te stoten in het klassement.

Voor Wout van Aert was de eindoverwinning al uit het zicht. Hij begon met een achterstand van 1.15 minuut in het klassement op Pogačar aan de tijdrit en kon dus vol voor de dagzege gaan in San Benedetto del Tronto. De start van Van Aert was alvast ijzersterk: hij dook aan het tussenpunt één seconde onder de snelste tijd van Stefan Küng en wist in het tweede deel nog te versnellen.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Hij was aan de meet, met een tijd van 11.06 minuut, zes seconden rapper dan de Europese kampioen. De kopman van Jumbo-Visma wist daarmee zijn tweede etappe van deze Tirreno-Adriatico te winnen, nadat hij eerder ook al de massasprint in de openingsrit won.

Eindoverwinning Pogačar

Tadej Pogačar reed ook een sterke tijdrit (11.18 minuut) en stelde daarmee zijn eindzege veilig. Voor de 22-jarige Sloveen is 2021 nu al een uitstekend jaar. In februari wist de titelhouder in de Tour de France ook al de UAE Tour te winnen.