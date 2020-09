Wout van Aert wint opnieuw in Tour de France: “Deze is misschien nog wel specialer”

Wout van Aert heeft zijn tweede etappezege van deze Tour de France binnen. De 25-jarige Belg was na een uiterst vermakelijke rit met waaierspektakel de snelste van een uitgedunde eerste groep. Hij klopte Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard. “Ik ben erg trots op deze overwinning”, zegt hij in het flashinterview.

Het was vandaag vanaf kilometer 0 meteen koers, legt de renner van Jumbo-Visma uit. “Het was heel indrukwekkend wat BORA-hansgrohe deed. Ze trokken hard door op dat eerste klimmetje, waardoor vrijwel alle sprinters al na negen kilometer waren gelost. Daarna zetten ze die lijn door en was het constant erg hectisch. Iedereen in de eerste groep had constant vrees voor nieuwe waaiers.”

Na een lange aanvalspoging van Thomas De Gendt, werden er op veertig kilometer van de meet weer echelons getrokken. Ditmaal was Team Ineos de dader, maar Jumbo-Visma zat met zes man in de eerste waaier. “In de finale hebben we dan veel energie gestopt in het vooraan blijven”, stelt Van Aert. “Ik moest me vandaag ontfermen over Primož Roglič en het is gelukt hem van voren te houden.”

Eindsprint

“Een aantal mannen voor het klassement verliezen nu toch tijd”, gaat hij verder. “En dan rond ik deze rit ook nog eens af. Wow! Dat er nog zo’n kleine groep zou overblijven op het eind, had ik niet verwacht. Ik besloot het daarom maar te proberen. Ze lanceerden de sprint al vroeg. Ik vond een slipstream en daarna op rechts een gaatje. Mijn timing was daarna perfect en zo kon ik nog eens winnen!”

Het is voor de winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo nu ook al zijn tweede etappezege in deze Tour de France. Vorig jaar won hij ook al een rit. “Welke specialer is? Misschien dan toch wel deze. Ik was vanmorgen opgestaan met het idee om te werken voor de ploeg. Deze zege had ik dus niet verwacht, het is echt een verrassing voor mij. Maar ook dat het zo zwaar was vandaag en dus is het mooi om dat af te ronden.”

