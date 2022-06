Wout van Aert wil zich in Dauphiné mengen in de sprints: “Ik heb die prikkel nodig”

Interview

Wout van Aert en Primož Roglič zijn de speerpunten van Jumbo-Visma in het Critérium du Dauphiné, dat vandaag van start gaat in de buurt van Valence. WielerFlits blikte met de Belgische kampioen nog een keer terug op het voorjaar, polste naar zijn ambities voor deze week en had het kort over de beslissing van Tom Dumoulin om er na dit jaar mee op te houden.

Met zeges in Omloop het Nieuwsblad en E3 Saxo Bank Classic, podiumplaatsen in Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, ritwinst, puntentrui en zes (6!) keer top-3 in Parijs-Nice kan Wout van Aert spreken over een meer dan geslaagd voorjaar. En toch… Ook de voorbije lente bleef de hoogste onderscheiding – winst in een monument – uit. Deels met dank aan een coronabesmetting.

Ben je zelf tevreden van jouw voorjaar?

“Het is dubbel, hé. Je kent de omstandigheden. Rekening houdende met die positieve covid-test heb ik er het maximale uitgehaald denk ik. Het virus heeft er helaas voor gezorgd dat mijn oorspronkelijke plannen – mijn allerbeste niveau halen in Vlaanderen en Roubaix – gedwarsboomd werden.”

Je bent het levende bewijs dat dat virus niemand spaart. Jij meed elk risico. Na Milaan-San Remo vloog je zelfs met een privé-vlucht terug naar België.

“Ik ging daar ver in, ja. Nu, een privé-vlucht zorgt ook voor een comfortabel reisgevoel. Sarah en Georges waren na Parijs-Nice mee naar Italië gereisd en daar gebleven. Hun aanwezigheid was ook een van de redenen waarom ik die vlucht heb geboekt. Denk nu niet dat dit dagelijkse kost is. Ik ben net zo goed klant bij Ryanair. In dit geval en in deze fase van het seizoen zag ik er echter de meerwaarde van in. Maar ondanks alle maatregelen werd ik een paar weken later toch geveld. Het virus bleek sterker dan mijn goede wil.”

Met de komst van Tiesj Benoot en Christophe Laporte is Jumbo-Visma versterkt aan het voorjaar begonnen. Heeft die versterking in die mate gerendeerd dat je daar de volgende jaren mee verder kan? Of moet er nog iets extra komen?

“Tot voor de Ronde van Vlaanderen waren we elke koers dominant. Dat was waar we naar op zoek waren en daar zijn we in geslaagd. We waren bepalend en zetten een stap voorwaarts. Ook de wedstrijden waarin ik er niet bij was, werden prijzen gepakt. Jij hebt het over Tiesj en Chistophe, maar ook jongens die er al waren, hebben een stap gezet. Zoals Nathan Van Hooydonck.”

“Hebben we nog per se iemand extra nodig in de toekomst? Nee! We beschikken nu over een kern waarmee we de grootste koersen kunnen winnen, maar ik zeg uiteraard niet nee als er nog een extra sterke pion zou gehaald worden.”

Zijn er pistes die bewandeld worden? (Dylan van Baarle zou de overstap maken, red)

“Er worden pistes bewandeld, maar daar kan ik niets over kwijt.”

Intussen zijn we begin juni en heb je drie weken op de Sierra Nevada achter de rug. Alles goed verlopen?

“Jawel. Omdat ik Luik-Bastenaken-Luik aan mijn programma had toegevoegd en mijn voorjaar zo een week langer duurde, ben ik pas op stage echt te goei beginnen trainen. Maar ik heb er een goede stap richting een belangrijke zomer gezet en haal vandaag het niveau dat ik wilde halen. Ik sta waar ik nu wilde staan.”

In 2020 was je de laatste stappen in je revalidatie aan het zetten na die val in de Tour van 2019. Vorig jaar liep je achterstand op na een blindedarmoperatie. Heb je het gevoel dat je nu voor het eerst aan een vlekkeloze voorbereiding bezig bent?

“Zo zie ik dat persoonlijk zeker niet. Die revalidatie na de val in de Tour 2019 was al begin 2020 afgesloten. Ik deed toen in de Omloop al mee om te winnen. In 2019 was mijn voorbereiding ook oké. Alleen vorig jaar had ik achterstand door die operatie. Ik denk dat ik me gelukkig mag prijzen wat mijn gezondheid betreft. Dankbaar ook.”

De Dauphiné is jouw laatste competitieweek richting de Tour de France. Met welke ambitie ga je van start?

“Vooral met veel moral. De hele ploeg overigens. We gaan niet van start om zomaar mee te rijden. Zelf wil ik me mengen in de sprints. Ik heb die prikkel wel nodig. En ik hoop een ritje te winnen.”

Primož Roglič voor het geel, jij voor het groen?

“Dat groen mag, maar hoeft niet. Ik weet ook niet of Primož uitgesproken voor geel wil gaan. Vertrouwen opdoen is belangrijker. Maar ik besef dat naar ons gekeken zal worden. Een pak ploegen stuurt hun klassementsrenners naar de Ronde van Zwitserland. Wij hebben opnieuw de keuze gemaakt om met een deel van de Tourploeg de Dauphiné te rijden.”

In hoeverre is deze wedstrijd belangrijk richting de Tourselectie. Met Roglič, Vingegaard en jezelf zijn er volgens Merijn Zeeman maar drie zekerheden. Wat is daarvan waar? En zorgt dat niet voor een beetje onrust?

“Onrust heb ik niet gemerkt. En ja, het is anders dan de afgelopen jaren, toen alles al veel vroeger vast lag. Ik vind het een juiste keuze, omdat er in de aanloop naar de Tour nog veel kan gebeuren. Iemand kan uit vorm geraken, een blessure oplopen…”

“Dan moet je misschien een ander oproepen die niet meteen zijn gedachten op de Ronde van Frankrijk had staan. Nu wil de ploegleiding dat meerdere jongens zich klaar houden. Dat is bij andere teams niet anders.”

Het is jouw derde Dauphiné. En zonder die operatie vorig jaar was het jouw vierde geweest. Jij die houdt van afwisseling, wil je niet een keertje naar Zwitserland in de toekomst?

“Eigelijk wel (lacht, red). Ik hou inderdaad van afwisseling, maar qua timing zal de Dauphiné wellicht altijd beter in ons programma passen dan de Ronde van Zwitserland. Dan moet je kiezen voor één hoogtestage en na die ronde recupereren tot de Tour. Wij geloven meer in onze aanpak en die willen we aanhouden.”

Waarmee je doelt op een tweede hoogtestage, tussen Dauphiné en Tour de France.

“Klopt. We zijn overtuigd van de meerwaarde van die extra stage van tien, twaalf dagen in Tignes, waar we trouwens ook nog de kans krijgen om ons gezin mee naartoe te nemen. Daarnaast wil de ploeg Jonas en Primož zoveel mogelijk sámen laten koersen. Opsplitsen tussen de Dauphiné en Zwitserland is dan ook geen optie. Maar misschien past het later wel een keer.”

Minder goed nieuws werd deze week aangekondigd: Tom Dumoulin stopt er na dit jaar definitief mee.

“Een hele grote verrassing is het niet. Tom heeft bij ons nooit meer zijn niveau van vroeger gehaald. Dat is mentaal niet gemakkelijk en zorgt voor frustraties. In de voorbije Ronde van Italië hoopte hij op een ommekeer: een goed eindklassement, of toch tenminste progressie maken. Het is jammer genoeg een volgende teleurstelling geworden.”

Begrijp jij waarom hij niet ‘gewoon’ zijn klassementsambities laat varen en focust op eendagskoersen en het tijdrijden? Zonder de druk?

“Dat is een moeilijke. Het is nu niet dat Tom er in de klassiekers zo dikwijls bovenuit stak. In het tijdrijden zeker wel, maar als je zó goed bent geweest als klassementsrenner, kan ik zeker begrijpen dat het moeilijk is om die knop om te draaien.”

“En elk individu is anders. Zelf zou ik in zijn plaats wellicht nog voldoening en plezier kunnen halen door een andere belangrijke rol in de ploeg in te vullen. Bij Tom is dat duidelijk niet het geval. Dan moet je zeker begrip tonen voor zijn keuze. Ik vind het best een moedige beslissing.”