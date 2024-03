donderdag 21 maart 2024 om 10:49

Wout van Aert voert Visma | Lease a Bike aan in E3, Olav Kooij kopman in Gent-Wevelgem

Visma | Lease a Bike is klaar voor de E3 Saxo Classic (22 maart) en Gent-Wevelgem (24 maart). Wout van Aert is vrijdag de meest in het oog springende naam voor de E3, terwijl Olav Kooij zondag als kopman zal worden uitgespeeld in Gent-Wevelgem.

De Nederlandse formatie rekent op een op papier zeer sterke selectie voor de E3 Saxo Classic, met meerdere kandidaat-winnaars. Wout van Aert keert na een trainingsstage op het Spaanse eiland Tenerife terug in koers en ook Parijs-Nice-winnaar Matteo Jorgenson, Dylan van Baarle, Jan Tratnik (winnaar Omloop Het Nieuwsblad) en Tiesj Benoot zijn van de partij. Edoardo Affini en het Noorse toptalent Per Strand Hagenes vervolledigen de selectie.

“Wout heeft nog weinig wedstrijden gereden, maar was in het Openingsweekend sterk”, blikt ploegleider Grischa Niermann vooruit. “We verwachten dat hij goed terugkomt van zijn hoogtestage. Na Parijs-Roubaix kunnen we pas stellen of we de goede keuze hebben gemaakt. Zonder Christophe Laporte (de Fransman is ziek, red.) hebben we nog steeds een uitstekend team aan de start staan.”

Van Aert maakt dus zijn opwachting in de E3 Saxo Classic, waar hij op jacht gaat naar een derde opeenvolgende zege, maar is er twee dagen later niet bij in Gent-Wevelgem. “Omdat het niet in zijn programma past”, legt Niermann uit. “We denken dat een aantal dagen meer rust en Dwars door Vlaanderen een betere aanloop is voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Kooij voert ploeg aan in Gent-Wevelgem

De ploeg schuift voor zondag sprinter Olav Kooij naar voren als kopman. “Olav ontwikkelt zich heel goed de afgelopen jaren en laat mooie dingen zien. Vorig jaar was hij al erg goed in Gent-Wevelgem. We denken dat hij aankomende editie een goede kans maakt, zeker als de wedstrijd uitdraait op een sprint met een grote groep. Maar de torenhoge favoriet zijn we niet zondag”, besluit Niermann.

Op de definitieve selectie van Visma | Lease a Bike voor Gent-Wevelgem is het nog even wachten. Op de voorlopige startlijst prijken – naast Kooij – ook de gebroeders Tim en Mick van Dijke, Per Strand Hagenes, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte.