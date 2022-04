Wout van Aert voegt Luik-Bastenaken-Luik aan programma toe

Wout van Aert rijdt dit jaar Luik-Bastenaken-Luik. De Belgisch kampioen heeft de Ardennenklassieker aan zijn programma toegevoegd, nadat hij de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race moest missen als gevolg van een coronabesmetting. Over zijn deelname in Parijs-Roubaix volgt donderdag een beslissing. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Momenteel zit Van Aert in Spanje voor een trainingsstage. De renner van Jumbo-Visma voelt zich klaar om zondag de Helleklassieker te rijden, maar zijn ploeg is nog voorzichtig. Zij willen geen enkel risico nemen met Van Aert twee weken na zijn coronabesmetting. De medische staf van het team zal uiteindelijk bepalen of de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic mag koersen in Parijs-Roubaix.

De week erna, in Luik-Bastenaken-Luik, lijkt Van Aert alvast wel weer een nummer op te kunnen spelden. Omdat hij enkele wedstrijden heeft overgeslagen, voelt hij zich mentaal en fysiek fris genoeg om zijn voorjaar met deze klassieker te verlengen. Het wordt de eerste keer dat Van Aert La Doyenne gaat rijden. Ook Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot staan op de startlijst voor Jumbo-Visma.