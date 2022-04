‘Wout van Aert traint in Spanje, donderdag beslissing over Parijs-Roubaix’

Zondag liet Jumbo-Visma weten geen enkel risico te nemen met Wout van Aert. Zelfs als hij pas over vier weken kan terugkeren in competitie, dan zal de Nederlandse ploeg hem niet eerder inzetten. De Belgisch kampioen zelf werd intussen in Spanje gesignaleerd, waar hij in en rond Calpe werkt aan zijn vorm. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De vraag rijst of Van Aert zich in Spanje aan het klaarstomen is voor De Hel van het Noorden, komende zondag. De 27-jarige Belg moest onlangs verstek geven voor de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, vanwege een coronabesmetting. Vorige week kreeg hij weer groen licht om te trainen en intussen zou Van Aert in Spanje zijn om aan zijn conditie te werken.

Jumbo-Visma verkent de Helleklassieker aankomende donderdag en pas daar zal ze een knoop doorhakken over het deelnemen van Van Aert in Parijs-Roubaix 2022. HLN schrijft bovendien dat áls Van Aert de start haalt, hij in een dienende rol zal koersen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…