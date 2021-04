Wout van Aert voegt Brabantse Pijl en Amstel Gold Race toe aan programma

Wout van Aert zal dit jaar debuteren in de Brabantse Pijl, zo vertelde de renner van Jumbo-Visma ons op de persconferentie. De Belg heeft, na het wegvallen van Parijs-Roubaix, ook besloten om de Amstel Gold Race aan zijn programma toe te voegen.

Van Aert was aanvankelijk van plan om een korte rustpauze in te lassen na Parijs-Roubaix. Nu de kasseiklassieker is verplaatst naar het eerste weekend van oktober, heeft de renner besloten om zijn voorjaar nog wat te verlengen met de Brabantse Pijl (14 april) en de Amstel Gold Race van 18 april.

De 26-jarige Van Aert stond nog niet eerder aan de start van de Brabantse Pijl, maar reed al wel een keer de Amstel Gold Race. In 2019 kon hij echter geen rol van betekenis spelen in de finale. Van Aert kwam uiteindelijk als 58ste over de streep, in een grote groep op meer dan vier minuten van winnaar Mathieu van der Poel.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Parijs-Roubaix, een klassieker waar Van Aert zijn zinnen op heeft gezet, definitief niet zal doorgaan op zondag 11 april. De huidige coronamaatregelen in Noord-Frankrijk maken het onmogelijk om de ‘Hel van het Noorden’ te verrijden. De wedstrijden voor mannen en vrouwen zijn verplaatst naar zaterdag 2 en zondag 3 oktober.