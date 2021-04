Parijs-Roubaix gaat niet door op 11 april

Breaking

De kogel is door de kerk: Parijs-Roubaix gaat definitief niet door op zondag 11 april. Dat is meegedeeld aan de leden van het Professional Cycling Council. De huidige coronamaatregelen in Noord-Frankrijk maken het onmogelijk om de ‘Hel van het Noorden’ te verrijden.

De prefect van de regio Hauts-de-France, Michel Lalande, maakte vorige week al zijn twijfels openbaar. Zijn regio zit in een vier weken durende lockdown, waarbij inwoners binnen een straal van tien kilometer rond hun woning moeten blijven. Le Parisien verkondigde daarna al dat Parijs-Roubaix definitief niet zou doorgaan, maar dat werd snel tegengesproken.

De organisatie verkende afgelopen week namelijk nog het parcours en bekeek de mogelijkheden om de toestroom van toeschouwers drastisch te verminderen, zodat de wedstrijd tóch op de oorspronkelijke datum van 11 april kan worden verreden. De beslissing over het wel of niet doorgaan werd daarom uitgesteld naar deze week.

Nieuwe datum

De leden van de PCC (Professional Cycling Council) zijn nu op de hoogte gebracht van het nieuws. Er volgt later vandaag een overleg binnen deze organisatie om een nieuwe datum te vinden voor de kasseiklassieker. Daarbij worden ook vertegenwoordigers uit het vrouwenpeloton betrokken, aangezien er eveneens een nieuwe datum moet worden geprikt voor de vrouwenwedstrijd.

Vorig jaar ging Parijs-Roubaix ook al niet door vanwege de coronacrisis. Ook lijkt er een vloek te liggen op de vrouweneditie van de helleklassieker, die in 2020 voor het eerst georganiseerd zou worden.

Vergadering van de PCC De PCC bestaat uit de volgende leden: Agata Lang, Renato Di Rocco, José Luis Lopez Cerron, Viacheslav Ekimov en Bob Stapleton (aangewezen door het managementcomité van de UCI), Bernhard Eisel (lid van de atletencommissie van de UCI), Roger Legeay (uitgenodigd namens de PCC), Javier Barrio en Iwan Spekenbrink (namens de AIGCP), Christian Prudhomme en Richard Chassot (AIOCC) en Gianni Bugno (CPA). Deze betrokkenen uit de wielersport zullen vanmiddag in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit het vrouwenpeloton, om zo een nieuwe datum te vinden voor de mannen- en vrouweneditie van Parijs-Roubaix 2021.