Wout van Aert verovert eerste Belgische titel op de weg

Wout van Aert heeft in Waregem de Belgische titel op de weg gewonnen. De renner van Jumbo-Visma luisterde zijn rentree op in het peloton door Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) in een spannende eindsprint te vloeren.

Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en het Lotto Soudal-duo Brent Van Moer en Tosh Van der Sande ging na een razendsnelle aanvangsfase het mooie weer maken. De vier kregen een voorgift van bijna zes minuten op het peloton, maar de meute liet het er niet bij zitten. Onder impuls van Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise werd het gat een stuk dichter gereden.

Op een goede zestig kilometer voor de finish begonnen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en kersvers Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) eraan. De twee moesten enige tijd achtervolgen, maar op 45 kilometer van de streep werd de aansluiting bewerkstelligd. De samenwerking verliep niet ideaal, waardoor het peloton steeds dichter kon komen. Er waren nog wel wat stuiptrekkingen, maar deze bleken onsuccesvol. Vijftien kilometer later was alles weer te herdoen.

De hergroepering was het teken voor nieuwe aanvallen. Jasper De Buyst en Nathan Van Hooydonck kregen echter geen vrijheid, net als Philippe Gilbert, die eens stevig doortrok op de Holststraat. De overige favorieten volgden echter gezwind. Dat deden ze niet toen Van Aert en Evenepoel er in de afdaling vandoor gingen. Enkel Theuns kon nog naar de twee grote tenoren toerijden.

Ondanks afstoppingswerk van Deceuninck-Quick-Step en Van Hooydonck was de strijd nog niet gestreden. AG2R Citroën en Alpecin-Fenix bleven de pedalen geselen, waardoor de voorsprong klein bleef. Vooraan was de samenwerking ook niet geweldig. Op de laatste passage over de Holtstraat probeerde Evenepoel zijn metgezellen te lossen, maar dit lukte niet. Ook een aanval onder de rode vod bracht geen soelaas. Van Aert begon de sprint de vervolgens van kop en Theuns kwam er bijna naast, maar Van Aert was aan de streep uiteindelijk nipt sneller.

Van Aert maakte op het BK zijn eerste koerskilometers sinds de Amstel Gold Race. Tussendoor was er de veelbesproken uitspraak in de zaak tegen Nick Nuyens en een blindedarmontsteking, die het Belgische goudhaantje van Jumbo-Visma een eind terug had geworpen in zijn voorbereiding.