Wout van Aert na zege op BK Wielrennen: “Dit geeft veel vertrouwen voor de Tour”

Wout van Aert heeft de afgelopen maanden heel wat voor zien kiezen gekregen, maar bij zijn rentree schoot hij gelijk weer raak. In Waregem won hij het Belgisch kampioenschap op de weg voor Edward Theuns en Remco Evenepoel, ondanks dat hij naar eigen zeggen met twijfels aan de start stond.

“Ik draag deze zege op aan mijn goeie vriend De Smol“, zegt Van Aert. Glenn Smolderen overleed afgelopen maand aan botkanker op 26-jarige leeftijd. “Ik heb veel aan hem gedacht. Ik heb hard moeten werken om hier te geraken, maar hij heeft mij kracht gegeven. Ik zat er eigenlijk al 3 weken mee in mijn hoofd om deze koers voor hem te winnen, al heb ik dat tegen niemand gezegd. Het zag ernaar uit dat ik de benen niet had om dat te doen, maar blijkbaar heeft hij mij extra kracht gegeven.”

“Het was wel nog een lastige finale, want Theuns kwam bij Remco en mij aansluiten, maar weigerde vol mee te rijden. Remco en ik moesten zo de vlucht dragen en uiteindelijk werd het nog nipt in de sprint. Het lijkt wel alsof ik tegenwoordig altijd nipt win in de sprint. Gelukkig was de fotofinish duidelijk deze keer. Het zal misschien belachelijk klinken na mijn zege, maar ik kan nog altijd een stuk beter.”

“Dit geeft in ieder geval veel vertrouwen voor de Tour. Heel wat renners kwamen vragen of ik de voorbije weken geen zand in de ogen had gestrooid, maar ik stond hier echt met twijfels aan de start. Het is een van de mooiste truitjes van heel het peloton en ik hoop dat ik hem trui kan laten zien in de Tour.”