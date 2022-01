Wout van Aert verdedigt zijn titel in de Amstel Gold Race

Wout van Aert gaat dit jaar zijn titel in de Amstel Gold Race verdedigen. De klassiekerkopman van Jumbo-Visma staat op zondag 10 april aan de start van de Limburgse heuvelklassieker, die is ingepland tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Afgelopen weekend zette Van Aert, met het winnen van de Belgische titel, een punt achter zijn veldritseizoen. De komende weken focust de Belgische kampioen zich volledig op zijn opbouw richting het klassieke voorjaar, om in topvorm te zijn in de periode van Vlaanderen en Roubaix.

Strade Bianche ontbreekt op het programma van Van Aert. De Italiaanse gravelkoers, die hij in 2020 nog won, is niet te combineren met Parijs-Nice. In die Franse rittenkoers hoopt WVA een basis te leggen voor de rest van het voorjaar. Milaan-San Remo is de eerste grote afspraak voor Van Aert, gevolgd door de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. Voor een keer hebben de Amstel en Roubaix van datum gewisseld.

In de zomer heeft de Tour de France de volledige prioriteit voor de drievoudig ritwinnaar van 2021. Van Aert steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: hij wil er voor de groene trui gaan.

Monument winnen

“Er zijn nog veel doelen te verwezenlijken. De wielerkoorts begint te stijgen, ook bij mij”, zegt Van Aert over 2022. “Mijn ambitie is om een monument te winnen. Afgelopen jaar heb ik een mooi jaar gehad, maar in de allergrootste koersen net ernaast gegrepen. Dat gaan we ook anders aanpakken.”

“Ik ga via de Omloop en Parijs-Nice mij voorbereiden op de andere klassiekers. We hebben erover nagedacht om na de Ronde die week te overbruggen tot Roubaix. We kwamen tot de conclusie dat geen koers daartussen moeilijk gaat zijn. Dus het zou raar zijn om de Amstel Gold Race te laten liggen. Nu probeer ik van San Remo tot Roubaix een piekperiode te hebben.”

Programma Wout van Aert voor 2022

Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

E3 Saxo Bank Classic (25 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Amstel Gold Race (10 april)

Parijs-Roubaix (17 april)

Tour de France (1-24 juli)