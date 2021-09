Uniek: Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen in 2022 van datum

De Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen in 2022 van datum. Vanwege de Franse presidentsverkiezingen kan Parijs-Roubaix niet op zondag 10 april verreden worden en moest het op zoek naar een nieuwe datum. De Amstel Gold Race is akkoord gegaan met een wissel en wordt nu op zondag 10 april 2022 verreden; Parijs-Roubaix staat nu op zondag 17 april 2022 gepland.

“Christian Prudhomme belde me dat Parijs-Roubaix van de overheid niet op 10 april verreden mocht worden vanwege de Franse verkiezingen, en vroeg of we bereid waren van datum te wisselen”, vertelt Amstel Gold Race-organisator Leo van Vliet. “In goed overleg met de ASO, UCI en onze partnergemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben we besloten om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden eenmalig van weekend te wisselen met Parijs-Roubaix.”

De Amstel Gold Race wordt daardoor verreden in het weekend tússen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Het is mooi dat je elkaar op die manier kunt helpen en iedereen bereid is om hieraan mee te werken”, aldus Van Vliet. “Zondag 10 april is voor ons ook een prachtige plek in de kalender van de voorjaarsklassiekers.”

“Bijkomend voordeel voor de regio is dat we met de nieuwe datum een week voor het Paasweekend van 16 en 17 april 2022 zitten en de lokale verblijfsaccomodaties een extra weekend hebben met veel overnachtingen”, laat de oud-wielrenner en voormalig bondscoach weten.

ASO-president Christian Prudhomme is erg blij met de flexibiliteit van de Amstel Gold Race. “Deze oplossing is te danken aan de welwillendheid en positieve opstelling van de Amstel Gold Race organisatie, en in het bijzonder van Leo van Vliet en de internationale wielrenunie UCI. We willen hen mede namens de duizenden fans bedanken voor de medewerking aan deze datawijziging”, zegt de grote baas van de Roubaix-organisatie.

Voorjaarsklassiekers in april 2022

Ronde van Vlaanderen (zondag 3 april, mannen en vrouwen)

Amstel Gold Race (zondag 10 april, mannen en vrouwen)

Parijs-Roubaix (zaterdag 16 april, vrouwen)

Parijs-Roubaix (zondag 17 april, mannen)

Waalse Pijl (woensdag 20 april, mannen en vrouwen)

Luik-Bastenaken-Luik (zondag 24 april, mannen en vrouwen)