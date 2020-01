Wout van Aert traint weer op tijdritfiets: “Het gaat zeer goed” vrijdag 17 januari 2020 om 09:58

Even werd er gevreesd voor de wielercarrière van Wout van Aert, na diens horrorcrash in de voorbije Tour de France. Maar de renner van Jumbo-Visma zet nu grote stappen in zijn revalidatie. Zo trainde Van Aert afgelopen woensdag voor het eerst weer op de tijdritfiets. “Tot nu toe gaat alles zeer goed”, zo vertelt performance manager Mathieu Heijboer aan Het Laatste Nieuws.

Het verhaal van Van Aert is bekend: de wegrenner annex crosser kwam zwaar ten val in de Tourtijdrit naar Pau. De 25-jarige renner moest lange tijd revalideren, maar mag zich inmiddels weer wielrenner noemen. Zo reed hij de voorbije periode al drie veldritten en heeft hij zijn vizier gericht op enkele andere crossen en het WK in Dübendorf.

Van Aert vertoeft op dit moment samen met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante, de plek voor het eerste gezamenlijke trainingskamp van 2020. De klassiekerspecialist wil in Spanje een nieuwe basis leggen voor het Vlaamse voorjaar, zo trainde hij afgelopen donderdag nog 180 kilometer in de Spaanse binnenlanden.

Heijboer ziet in Alicante dat zijn pupil progressie boekt. “Hij werkt het hele programma af, zonder problemen. Maar we monitoren de situatie heel erg goed. We grijpen in zodra Wout aangeeft dat het te zwaar wordt.” De man die verantwoordelijk is voor de sportieve prestaties van de renners, kijkt dan ook met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen.

Geloof in terugkeer: “Maar zes uur trainen is niet hetzelfde als zes uur koersen”

De grote vraag is natuurlijk of Van Aert op tijd in topvorm is voor de belangrijkste voorjaarsklassiekers. “Als Wout het hele programma kan afwerken, heb ik er het volste vertrouwen in dat hij weer op niveau zal zijn. We zullen in de eerste wedstrijden zien of hij ook dat laatste procentje kan terugvinden, wat het verschil maakt tussen winnen en verliezen. Maar ik geloof erin.”

Ploegleider Grischa Niermann is eveneens optimistisch, maar probeert de verwachtingen toch enigszins te temperen. “Zes uur trainen is niet hetzelfde als zes uur koersen. We hopen het natuurlijk wel, maar we moeten wellicht de verwachting temperen dat Wout de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gaat winnen”, aldus de ex-renner.