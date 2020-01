Wout van Aert wil naar WK veldrijden en rijdt nog vier andere crossen donderdag 16 januari 2020 om 11:43

Wout van Aert is nog lang niet klaar in het veld. De meervoudig wereldkampioen wil natuurlijk het WK veldrijden betwisten. In aanloop daar naartoe rijdt Van Aert de Kasteelcross in Zonnebeke en de Wereldbeker in Hoogerheide. Ook na het WK is de kopman van Jumbo-Visma nog te zien in het veld.

De crosser van Lille heeft nog maar drie veldritten gereden dit seizoen. Zijn eerste wedstrijd na Van Aerts zware val in de Tour de France was de Azencross in Loenhout (vijfde). In de veldrit van Gullegem werd hij nog vierde, waarna hij onlangs vijfde werd op het BK in Antwerpen.

Naar het WK in Dübendorf

Het volgende hoofddoel van Van Aert wordt het WK veldrijden in Zwitserland. Bondscoach Sven Vanthourenhout liet al doorschemeren dat voor de 25-jarige veldrijder altijd plek is ingeruimd voor een kampioenschap. Officieel is de WK-selectie alleen nog niet gepresenteerd.

Wel weet Van Aert welke crossen hij daarnaast nog rijdt. Het weekend voor de titelstrijd in Dübendorf dubbelt hij Zonnebeke en Hoogerheide. Zijn deelname aan de GP Adrie van der Poel betekent zijn eerste Wereldbekercross van dit seizoen.

“Ik denk dat de WK-selectie wel goed gaat komen. In principe ga ik mee naar Zwitserland en dat is iets waar ik een tijd geleden zeker niet aan dacht. Dit is een mooie opsteker en hopelijk kan ik nog in een stijgende lijn gaan richting dan”, aldus Van Aert.

‘Ik voel dat het beter begint te gaan’

In het weekend na het WK is Van Aert op zaterdag te aanschouwen in zijn thuiscross van Lille. Zondag 9 februari sluit hij zijn veldritperiode af in Merksplas. Daarna gaan de ogen op het klassieke voorjaar met Jumbo-Visma.

“Mijn coach en trainer denken allebei dat dit mij beter kan maken en dat het goed is om die wedstrijduren in de benen te hebben. Ik begin het gevoel te krijgen dat ik er net in zit en dat het beter begint te gaan. Ik ben blij dat ik de komende weken aan de start ga staan”, reageert Van Aert.

“Ik vind het leuk om die crossen te rijden, maar past het ook in mijn voorbereiding van de Vlaamse klassiekers? We merken dat ik in de cross bepaalde hardheid mis die ik ook nodig heb in de klassiekers. Dus in die zin zijn de veldritten een goede training.”

Resterend veldritprogramma Wout van Aert

DVV Trofee Lille (8 februari) Superprestige Merksplas (9 februari)