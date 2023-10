maandag 2 oktober 2023 om 16:46

Wout van Aert toch niet in selectie van Jumbo-Visma voor Tre Valli Varesine

Hij stond wel op de voorlopige deelnemerslijst van Tre Valli Varesine, maar Wout van Aert zal morgen toch niet deelnemen aan de Italiaanse eendagskoers. De Belg maakt namelijk geen deel uit van de definitieve selectie van Jumbo-Visma. Primoz Roglic is de uitgesproken kopman namens de Nederlandse formatie.

Van Aert, die vandaag naar de zege wist te snellen in de Coppa Bernocchi, zal in aanloop naar het WK gravel van komende zondag dus alleen nog meedoen aan Gran Piemonte. Deze wat vlakkere Italiaanse eendagskoers wordt donderdag verreden.

Tiesj Benoot en Jan Tratnik, twee renners die vandaag ook hun opwachting maakten in de Coppa Bernocchi, zijn er dinsdag wel bij in Tre Valli Varesine. Vandaag reden deze mannen nog in dienst van Van Aert, morgen is Primoz Roglic dan weer de aangewezen kopman.

De Sloveen won afgelopen zaterdag nog op knappe wijze de Giro dell’Emilia en zal de winnende lijn maar wat graag willen doortrekken. In de laatste generale repetitie voor de Ronde van Lombardije zal Roglic opnieuw de degens kruisen met zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Nederlanders Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Milan Vader en de Hongaarse kampioen Attila Valter maken ook deel uit van de selectie van Jumbo-Visma voor Tre Valli Varesine.