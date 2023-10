zondag 1 oktober 2023 om 09:30

Voorbeschouwing: Tre Valli Varesine 2023 – Strijd tussen Tadej Pogacar en superduo van Jumbo-Visma?

Het wegseizoen 2023 zit er bijna op, maar voorlopig is het nog even genieten van de Italiaanse najaarsklassiekers. Dinsdag is het de beurt aan de Tre Valli Varesine (1.Pro). In deze pittige heuvelwedstrijd verdedigt Tadej Pogačar zijn titel. De voornaamste concurrentie komt uit de hoek van Jumbo-Visma, dat het duo Primož Roglič-Wout van Aert opstelt. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Tre Valli Varesine is, net als andere Italiaanse najaarskoersen als de Giro dell’Emilia, Ronde van Lombardije en Gran Piemonte, stokoud. De wedstrijd kende al honderd edities. We zijn dit jaar toe aan editie 102. Onder meer Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Gianni Motta, Francesco Moser en Giuseppe Saronni pronken op de erelijst van de eendagskoers. Motta en Saronni zijn gedeeld recordhouder met beiden vier zeges.

Gastland Italië boekte sinds de eerste editie in 1919 niet geheel verrassend de meeste overwinningen. 87 van de 101 keer won een thuisrenner. Die andere veertien winnaars? Dat zijn Germain Derycke, Willy Vannitsen, Eddy Merckx, Gregor Braun, Pascal Richard, Fabian Wegmann, Daniel Martin, David Veilleux, Kristijan Đurasek, Michael Albasini, Alexandre Geniez, Toms Skujiņš, Primož Roglič en Tadej Pogačar. Drie Belgen dus op de erelijst, en (nog) geen Nederlanders.

Tre Valli Varesine vond in 2020 plaats onder de naam Gran Trittico Lombardo. Die koers was een samenvoegsel van de Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni als gevolg van de coronacrisis. Gorka Izagirre won deze eenmalige editie, die min of meer dezelfde finale had als de Tre Valli Varesine.

Laatste tien winnaars Tre Valli Varesine

2022: Tadej Pogačar

2021: Alessandro De Marchi

2020: Tre Valli Varesine ging op in Gran Trittico Lombardo

2019: Primož Roglič

2018: Toms Skujins

2017: Alexandre Geniez

2016: Sonny Colbrelli

2015: Vincenzo Nibali

2014: Michael Albasini

2013: Kristijan Durasek

2012: David Veilleux

Laatste editie

In de laatste editie van Tre Valli Varesine zagen we in de openingsuren een kopgroep van tien. Daarbij onder meer Daryl Impey en Quinten Hermans. In het peloton leidden AG2R Citroën en Movistar de achtervolging voor respectievelijk Benoît Cosnefroy en Enric Mas. Laatstgenoemde had kort daarvoor de Giro dell’Emilia op zijn naam geschreven.

Op veertig kilometer van de finish werden de laatste vier vluchters, onder wie Hermans, weer ingerekend. Alessandro De Marchi, de winnaar van vorig jaar, opende daarop de debatten, maar raakte niet weg. Daarna deden ook twee andere eenlingen een poging: eerst Jay Vine, daarna Tim Wellens. UAE Emirates, de toekomstige ploeg van zowel Vine als Wellens, dichtte echter beide keren het gat. De ploeg uit het Midden-Oosten deed uiteraard niets toen hun renner Davide Formolo in de slotronde wegreed met Daniel Felipe Martínez en Jesús Herrada, maar ook dit drietal redde het niet.

Later in de slotronde zagen we nog een versnelling van de toen 21-jarige Tom Gloag, die Mas meekreeg, maar het peloton riep ook dit duo weer tot de orde. De laatste die een sprint met een uitgedund peloton probeerde te ontlopen, was Vincenzo Nibali. Nu was het Movistar dat de achtervolging leidde en de aanval onschadelijk maakte. Alejandro Valverde moest het vervolgens af gaan maken, maar de Spanjaard kwam in de sprint tekort tegen Tadej Pogačar. Sergio Higuita nestelde zich nog tussen de Spanjaard en Sloveen en mocht zo als nummer twee het podium op.

Uitslag Tre Valli Varesine 2022

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 4u36m59s

2. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) z.t.

3. Alejandro Valverde (Movistar) z.t.

4. Pierre Latour (TotalEnergies) z.t.

5. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van Tre Valli Varesine is in totaal 196,7 kilometer lang en kent 24 klimmetjes die goed zijn voor bijna 3.500 hoogtemeters. De eendagskoers gaat dinsdag traditiegetrouw van start in Busto Arsizio, een plaats in het uiterste zuiden van de provincie Varese. Vanuit daar rijdt het peloton in een rechte lijn naar het noorden, waar de provinciehoofdstad Varese ligt. Na goed veertig kilometer bereiken de renners voor het eerst de finishstreep. Wat volgt is een lokale omloop van 12,9 kilometer die acht keer afgelegd moet worden.

Deze ronde begint met een beklimming van de Montello (2 km aan 5,2%, met uitschieters tot 10%) die gevolgd wordt door een afdaling in twee delen. Na die afzink beginnen de renners aan de Casbeno-klim (2,5 km aan 4,9%). Deze voert de renners weer naar de finishstreep nabij het Piazza Monte Grappa. Als deze omloop acht keer is afgelegd, is het nog ruim vijftig kilometer naar de eindstreep.

Heel veel verschilt het finalecircuit van 25 kilometer niet van de voorgaande ronde. De Montello is namelijk opnieuw erin opgenomen, maar dit keer wordt na de lange afdaling de Morosolo (1,6 km aan 7,8%) beklommen. Deze gaat kort na de top meteen over in de Casciago (1,8 km aan 5%). De afdaling van deze Casciago leidt dan weer naar de Casbeno en de finish. Dit circuit wordt in de finale twee keer aangedaan.

Dinsdag 3 oktober, Tre Valli Varesine: Busto Arsizio – Varese (196.5 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.10 uur

Favorieten

Het is vaak lastig te voorspellen hoe de finale van de Tre Valli Varesine zal verlopen. Er kán een eenling zegevieren, maar een sprint van een relatieve grote groep is ook niet onmogelijk. Neem vorig jaar, toen er maar liefst twintig man samen naar de meet kwamen. Tadej Pogačar toonde zich vervolgens de snelste. De Sloveen is nu opnieuw een van de favorieten, maar de topfavoriet? Dat niet. Na de Giro dell’Emilia heeft Primoz Roglic bij ons een streepje voor.

In die Giro dell’Emila troefde Roglič zijn landgenoot Pogačar namelijk af in een rechtstreeks duel. De kopman van Jumbo-Visma plaatste in de laatste honderden meters een verschroeiende versnelling waar zijn tegenstander van UAE Emirates geen antwoord op had. Roglič 1, Pogačar 0. Wat zeges in de Tre Valli Varesine betreft, staan de twee trouwens op gelijke hoogte. Terwijl Pogačar vorig jaar dus naar de overwinning sprintte, was Roglič in 2019 de beste na een late uitval.

Voor Roglič, die zaterdag bevestigde dat hij Jumbo-Visma deze winter zal verlaten, was de Giro dell’Emilia zijn eerste wedstrijd sinds de Vuelta a España. De 33-jarige Sloveen heeft zijn vorm duidelijk weten mee te nemen uit de laatste grote ronde van het jaar. Pogačar is dan juist weer in opbouw, wat ook heel direct is terug te zien aan zijn resultaten. Vierde in de Giro della Toscana, derde in de Coppa Sabatini, tweede in de Giro dell Emilia, eerste in… de Tre Valli Varesine?

De tweevoudig Tourwinnaar zal dan wel af moeten rekenen met een tandem van Jumbo-Visma. Want ja, naast Primož Roglič staat ook Wout van Aert aan de start voor de Nederlandse formatie. De Belg bereidt zich in de Coppa Bernocchi en de Tre Valli Varesine voor op het WK Gravel in Veneto, maar reken maar dat hij in beide wegkoersen ook gewoon wil scoren. Hoewel zijn kansen in de iets vlakkere Coppa Bernocchi wellicht wat groter zijn, moet hij in de Tre Valli Varesine ook ver kunnen komen. Zeker als we weer een sprint van een klein pelotonnetje krijgen.

Voor Jumbo-Visma staan ook Tiesj Benoot en Attila Valter op de voorlopige startlijst. Veruit de beste ploeg aan het vertrek, zou je normaal gesproken zeggen. Maar in dit geval zijn we daar toch niet helemaal zeker van. UAE Emirates stelt naast Pogačar namelijk eveneens Davide Formolo, Rafal Majka, Jay Vine, Juan Ayuso, Diego Ulissi en Adam Yates op.

Afgaande op zijn optreden in de Giro dell’Emilia, lijkt Ayuso wat opgebrand na zijn vierde plaats in de Vuelta a España. Voor Ulissi (zesde in de Coppa Agostoni) geldt dat niet, maar hij zal zich waarschijnlijk weer in dienst stellen van Pogačar, ondanks het feit dat hij in de Tre Valli Varesine vaak goed voor de dag komt. Yates offerde zich in de Giro dell’Emilia ook op voor Pogi, die dat werk echter niet af wist te maken. Wellicht gooit UAE Emirates het dinsdag over een andere boeg en krijgt Yates, onlangs nog winnaar van de Grand Prix Cycliste de Montréal, de kans om erin te vliegen.

Tweelingbroer Simon Yates zal ongetwijfeld ook weer meestrijden voor de prijzen, net als in de Giro dell’Emilia. In die wedstrijd werd het speerpunt van Jayco AlUla derde. Daarmee eindigde hij vier plekjes voor Richard Carapaz, die een moeilijk jaar maar wat graag zal willen afsluiten met een zege. Hij is alvast weer in goeden doen na zijn zware val in de openingsrit van de Tour de France. In de Giro della Toscana (tweede) en Coppa Sabatini (zevende) was de Ecuadoraan ook al op de afspraak.

In de Giro dell’Emilia zagen we ook Aleksandr Vlasov en Enric Mas in een elitegroep de San Luca bestormen. Beiden hebben de Vuelta in de benen, en duidelijk nog wat in de tank na die ronde. Vlasov beschikt bovendien over een goede sprint, wat hem pas kan komen in Varese.

Aan die stad zal Toms Skujiņš trouwens goede herinneringen koesteren. De Let stond er namelijk al twee keer op het podium van de Tre Valli Varesine. In 2019 eindigde hij als derde, een jaar eerder had hij zelfs de zege gepakt. Nu is Skujiņš klaar voor een nieuwe stunt. De inmiddels 32-jarige renner is dit najaar goed op dreef, met onder andere een achtste plaats op het WK in Glasgow en een dertiende plek op het EK in Drenthe.

Op dat EK zagen we ook een sterk optreden van Andreas Kron. De Deen reed een aanvallende finale en stelde zich in de slotronde in dienst van Mads Pedersen, die het evenwel niet af wist te maken. Zelf kwam Kron nog keurig als negende over de streep. Een kleine maand eerder schreef hij bovendien de eerste rit-in-lijn van de Vuelta op zijn naam. Twee jaar terug eindigde de puncheur als vijfde in de Tre Valli Varesine.

Tot slot, noemen we ook nog de namen van Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Jai Hindley, Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Benoît Cosnefroy, Ben O’Connor (AG2R Citroën), Jesús Herrada (Cofidis), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Clément Champoussin, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Romain Bardet (Team dsm-firmenich).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Tadej Pogačar, Wout van Aert

** Adam Yates, Simon Yates, Richard Carapaz

* Toms Skujiņš, Enric Mas, Andreas Kron, Aleksandr Vlasov

Weer en TV

Het wordt dinsdag lekker koersweer in de provincie Varese. Er is veel ruimte voor de zon, het kwik stijgt tot 25 graden Celsius en het zal bijna windstil zijn (1 Beaufort uit het zuidoosten). De kans op neerslag is nihil.

De Tre Valli Varesine is in Nederland en België niet te zien op televisie, maar wel te volgen via de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. De uitzending begint daar om 15.00 uur. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.