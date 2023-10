maandag 2 oktober 2023 om 15:16

Wout van Aert maakt favorietenrol waar in Coppa Bernocchi

De 104e editie van de Coppa Bernocchi is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma begon als topfavoriet aan de Italiaanse eendagskoers en snelde – na goed voorbereidend werk van zijn ploeggenoten Jan Tratnik en Tiesj Benoot – naar de overwinning.

De Italiaanse najaarskoersen volgen elkaar nu in rap tempo op. Zaterdag stond de Giro dell’Emilia op het programma, vandaag was het tijd voor de Coppa Bernocchi. Een Coppa Bernocchi met… Wout van Aert! De Belg van Jumbo-Visma was de grote publiekstrekker en de topfavoriet voor de zege, maar er stonden nog wel meer grote namen aan de start met onder meer Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Juan Sebastián Molano en Marc Hirschi.

Kopgroep van zeven, met Belgisch tintje

Zeven andere renners maakten echter het mooie weer tijdens de eerste, verder geschiedenisloze, koersuren. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) en Larry Warbasse (AG2R Citroën) waren de bekendste namen in de kopgroep en zij kregen het gezelschap van Floris De Tier (Bingoal WB), Alessio Cialone (TotalEnergies), Michael Belleri (Biesse-Carrera), Andrea Piras (Beltrami TSA-Tre Colli) en Jeferson Armando Ruiz Acuña (GW Shimano Sidermec).

Deze zeven vluchters wisten een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de zes minuten. In de heuvelzone smolt de voorsprong echter als sneeuw voor de zon en dunde de kopgroep uit tot vijf renners: Moniquet, Warbasse, De Tier, Belleri en Cialone. Ook in het peloton stond de deur achteraan wagenwijd open, en moest de ene na de andere renner passen onder het beulswerk van de mannen van Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma voert de forcing, Tratnik trekt de boel uiteen

De Nederlandse formatie wilde de koers hardmaken voor Wout van Aert en dus trokken Koen Bouwman en Sam Oomen zich binnenstebuiten voor hun kopman. Slecht nieuws voor de koplopers, die zo steeds meer van hun pluimen verloren. Een hergroepering leek een kwestie van tijd en met nog iets minder dan veertig kilometer te gaan, werden Warbasse, Moniquet en De Tier – als laatste overlevers van de vroege vlucht – bij de lurven gegrepen.

Niet veel later begonnen de renners aan de laatste passage over de Piccolo Stelvio – een klimmetje van 1,5 kilometer aan bijna 7% – meteen ook de laatste (officiële) scherprechter van de dag. Op deze helling werd het peloton door Jan Tratnik op een lint getrokken en niet veel later zelfs aan stukken gereden. Slechts zeven renners bleken in staat om het verschroeiende tempo van de Sloveen te volgen.

Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step maken de dienst uit in elitegroep

Ook mee in de eerste groep: Tratniks ploeggenoten Van Aert en Tiesj Benoot, Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli en Fausto Masnada namens Soudal Quick-Step en eenlingen Marc Hirschi (UAE Emirates), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck). Een kopgroep met mogelijkheden, maar de samenwerking was verre van optimaal en dus kon het nog alle kanten op in de finale.

Een achtervolgende groep – met daarin onder meer Matthews, Ion Izagirre en Valentin Madouas – bleef lange tijd hangen op een vijftiental seconden, maar wist het kleine gaatje niet te dichten. In de voorste groep van negen (Oldani was inmiddels gelost) werd er na wat gebakkelei toch goed rondgedraaid en zo liep het verschil langzaam maar zeker op. Op twintig kilometer van de streep, bedroeg de voorsprong van de groep-Van Aert/Alaphilippe 25 seconden.

Van Aert kwam, zag en overwon

Kortom, voor de winnaar van deze koers moesten we bij onze negen koplopers zijn. Maar wie zou er na 186,6 kilometer aan het langste eind trekken? Vrijwel alle ogen waren gericht op Van Aert, maar Jumbo-Visma speelde op de verrassing en gaf Benoot met nog ruim drie kilometer te gaan de vrijheid om te demarreren. De Belg kreeg echter geen ruimte en ook een sluwe demarrage van Alaphilippe – net na een rotonde – draaide op niks uit.

En zo mochten we ons toch gewoon opmaken voor een sprint. Topfavoriet Van Aert kon in de laatste honderden meters rekenen op een uitstekende lead-out van Benoot, ging al redelijk vroeg zijn sprint aan maar beschikte over genoeg power om naar de zege te snellen. Albanese werd op een fietslengte tweede, Bagioli mocht als de nummer drie mee het podium op.