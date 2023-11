woensdag 15 november 2023 om 07:00

Wout van Aert stipt opvallend hoofddoel aan voor 2024

Wout van Aert maakte dinsdag zijn voorlopige veldritprogramma voor de komende winter bekend. Hij zei niets meer over te willen laten aan het toeval richting de voorjaarsklassiekers, maar in gesprek met een Colombiaanse wielerwebsite stelt hij dat zijn hoofddoel voor 2024 elders ligt. “Dat is voornamelijk de Giro d’Italia”, vertelt de Belg aan Mundo Ciclístico.

De kopman van Jumbo-Visma is op dit moment in het Zuid-Amerikaanse land. Van Aert nam er deel aan de granfodo van Rigoberto Urán in het Colombiaanse hooggebergte, beter bekend als de Giro del Rigo. Onder bijzonder groot enthousiasme werd Belgische wereldster onthaald in het wielergekke Colombia. Zondag reed hij de Granfondo uit in het gezelschap van Urán en enkele andere (ex-)profs. Ter gelegenheid kreeg ook de pers in het Zuid-Amerikaanse land de kans om Van Aert te interviewen.

Zoals het Colombiaanse journalisten eigen is, vragen ze aan grote wielrenners vaak naar wat ze van het wielrennen uit eigen land vinden en van de Colombianen in het peloton. Tegen het einde van het interview met Mundo Ciclístico, vroeg men naar de mooiste zeges van de Belg. “Dat zijn min ritoverwinningen in de Tour de France”, vertelde hij. Daarna kwam zijn voorliefde voor Italië aan bod. “Ik houd van de sfeer, het eten, de warmte en de expressiviteit van de Italianen. Wat mijn hoofddoel is voor 2024? Voornamelijk de Giro d’Italia”, verrast hij.

De Belg flirtte de laatste weken al vaker met een deelname aan de Italiaanse grote ronde. Ook sportief directeur Merijn Zeeman ziet mogelijk een rol voor Van Aert weggelegd in de Giro. Volgens La Gazzetta dello Sport zou de sportieve leiding van Visma-Lease a Bike, zoals de ploeg vanaf 1 januari heet, geloven in een top 5-notering in het eindklassement. Wordt ongetwijfeld vervolgd.