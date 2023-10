dinsdag 31 oktober 2023 om 09:43

‘Wout van Aert rijdt Giro d’Italia in 2024, Jumbo-Visma gelooft in top-vijfklassering’

Volgens La Gazzetta dello Sport zal Wout van Aert volgend jaar zijn debuut maken in de Giro d’Italia. De Italiaanse sportkrant schrijft dat men bij Jumbo-Visma gelooft dat de Belg top-vijf kan rijden in de grote ronde. Mogelijk zou Van Aert de Tour de France overslaan.

De 29-jarige Van Aert stond al vijf keer aan de start van de Ronde van Frankrijk, maar betwistte nog nooit een andere grote ronde. Ook de Giro d’Italia reed hij nog nooit. La Gazzetta dello Sport is er echter zeker van dat de alleskunner er op 4 mei 2024 bij zal zijn tijdens de Grande Partenza in Venaria Reale, en wel als klassementskopman van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg gelooft volgens de Italiaanse sportkrant in een top-vijfklassering voor Van Aert.

La Gazzetta dello Sport wijst erop dat de route Van Aert moet liggen. De Giro bevat volgend jaar relatief weinig hooggebergte en juist veel tijdritkilometers, 68 in totaal. In het verleden heeft Van Aert zich bij vlagen ook zijn klimcapaciteiten getoond. Vaak als helper, maar in de Tour de France van 2021 won hij ook de rit met een dubbele beklimming van de Mont Ventoux. Eerder dat jaar eindigde hij achter Tadej Pogacar als tweede in Tirreno-Adriatico na een negende plaats in de koninginnenrit naar Prati di Tivo.

Voordat de Belg naar de Giro d’Italia trekt, zal hij in het voorjaar jagen op een overwinning in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Na de Ronde van Italië slaat hij de Tour de France mogelijk over, aldus La Gazzetta dello Sport. Hij zou zich zo optimaal kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen.