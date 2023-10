Raymond Kerckhoffs • dinsdag 31 oktober 2023 om 19:17

Richard Plugge: “Jumbo-Visma beslist in december over Giro-start Wout van Aert”

Teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma noemt het verhaal van La Gazzetta dello Sport dat Wout van Aert komend jaar in de Giro d’Italia zijn debuut maakt voorbarig. “Zo ver zijn wij nog niet in proces van het maken van de plannen voor 2024”, zegt Plugge tegen WielerFlits.

La Gazzetta dello Sport is er echter zeker van dat de alleskunner er op 4 mei 2024 bij zal zijn tijdens de Grande Partenza in Venaria Reale, en wel als klassementskopman van Jumbo-Visma. De Italiaanse sportkrant schrijft dat men bij Jumbo-Visma gelooft dat de Belg top-vijf kan rijden in de grote ronde. De Tour de France zou de Belg overslaan om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de Olympische Spelen in Parijs.

“In november zit onze staf bij elkaar om dit seizoen te evalueren en voorzichtig plannen te maken voor 2024. Zo pakken we dat ieder jaar aan. In december tijdens het eerste trainingskamp worden die ideeën één op één met de renners besproken. Dan pas worden de progamma’s samengesteld. Er is nu dus nog geen duidelijkheid welke grote ronde Van Aert gaat rijden”, aldus Plugge.