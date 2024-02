donderdag 15 februari 2024 om 19:02

Wout van Aert stikkapot, maar tevreden na eerste bergrit Volta ao Algarve: “Heb dit nodig”

Wout van Aert zat er lang bij op de Alto da Foía, maar in de slotkilometer kraakte hij. De Belg van Visma | Lease a Bike kwam uiteindelijk als zestiende over de streep. Met die uitslag kon hij leven, liet hij na afloop weten aan Het Laatste Nieuws.

“Ik voelde me lang goed op de slotklim en geloofde er ook in tot op twee kilometer van de streep, maar toen bleek dat het in de wielen redelijk makkelijk ging. Toen ze nog eens versnelden, ging het niet meer”, aldus Van Aert, die er pas in het klassieke voorjaar echt wil staan. De Volta ao Algarve ziet hij als een goede voorbereiding. “Inspanningen als deze heb ik nodig om beter te worden. De benen waren helemaal verzuurd op het einde, echt zotte waardes kon ik niet meer trappen. Het was sterven tot op de meet. Maar op deze inspanningen moet ik nog werken, dus ik ben tevreden.”

Marc Reef, ploegleider bij Visma | Lease a Bike, is dat ook. “Als je ziet hoelang Wout kon aanklampen op dit parcours, met hoe er gekoerst werd en wie er nog bij zat, kunnen we niet anders dan tevreden zijn”, zei de Nederlander. “In Jaen kon hij zich door pech niet tonen, maar hier heeft hij toch bewezen dat hij op de goeie weg is. We kunnen blij zijn.”

Miscommunicatie bij tussensprint

Net voor de Alto da Foía was er nog een opvallend moment. Van Aert had voor de ronde aangegeven niet voor een klassement te gaan, maar pakte daar toch vier bonificatieseconden mee bij een tussensprint. “Ik dacht dat Jan (Tratnik, red.) in mijn wiel zat. Hij mikt op een goed klassement”, legde Van Aert uit aan Sporza. “Maar er was miscommunicatie. Het is misschien goed dat ik die seconden niet gratis heb weggegeven aan iemand anders. Voor mezelf was het geen doel. Het was een verloren pijl.”

Over de finale zei Van Aert tegen Sporza dat het ‘iets te lastig’ was. Toch bleef hij vol gaan, ook nadat hij gelost was “Ik zag het als een inspanning die ik nodig heb om beter te worden. Ik was sowieso van plan om tot de finish te strijden”, aldus de renner van Visma | Lease a Bike, die nu veertiende staat in de algemene rangschikking. Hij is echter ‘absoluut niet’ bezig met een klassement. “Ik wil wel zeker een goeie tijdrit rijden en de laatste rit is ook zwaar. Naar die twee dingen kijk ik uit.”