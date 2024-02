donderdag 15 februari 2024 om 18:00

Daniel Felipe Martínez is Remco Evenepoel de baas in eerste bergrit Volta ao Algarve

Daniel Felipe Martínez heeft de tweede etappe van de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. Op de Alto da Foía toonde hij zich sneller dan Remco Evenepoel, die als tweede over de streep kwam. Sepp Kuss, die zijn ploeggenoot Wout van Aert in de slotkilometer zag lossen, sprintte op zes seconden achterstand naar plek drie.

Op dag twee van de Volta ao Algarve zouden de kaarten voor het algemeen klassement een eerste keer geschud worden. De finish lag namelijk op de klim naar de Alto da Foía (7,5 km aan 7,3%). Een lastig obstakel, maar de voorbije edities van de Volta ao Algarve hebben ons wel geleerd dat de verschillen op deze berg meestal niet al te hoog oplopen. En dat je geen pure klimmer hoeft te zijn om er te winnen.

De vroege vlucht bestond uit acht renners, waarvan één WorldTour-coureur: Max Walker van Astana Qazaqstan. De Brit had het gezelschap van zijn landgenoot Oliver Rees (Sabgal/Anicolor), Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility), Aleksandr Grigorev (Efapel), Rúben Simão (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farensede), Pedro Silva (ABTF Betão – Feirense), César Martingil en Gonçalo Amado (beiden Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). De voorsprong van de kopgroep liep op tot maximaal vijf minuten.

Tegenaanval Uno-X

In het peloton was het vooral het Soudal Quick-Step van Remco Evenepoel dat controleerde. Door hun werk was het verschil al enigszins teruggebracht, toen Uno-X Mobility de tegenaanval inzette. Met twee renners, Jonas Abrahamsen en Andreas Leknessund, probeerden ze de bres naar de vroege vluchters te dichten. En dat lukte. Zestig kilometer voor het einde sloten ze al aan bij de kopgroep, waar ze met Bugge nog een derde man hadden. Het peloton lag toen tweeënhalve minuut achter.

Door het beulswerk van Abrahamsen en Bugge bleef de voorsprong van de kopgroep – die beetje bij beetje uitdunde – zo goed als intact tot de klim naar Alferce (3 km aan 7,1%). Daar begon op 35 kilometer van het einde de finale. Het peloton voerde het tempo op en kwam langzaam maar zeker wat dichterbij. Aan de voet van de Pomba (3,6 km aan 8,2%), de voorlaatste beklimming van de dag, hadden de aanvallers nog een marge van anderhalve minuut. Leknessund had toen alleen nog Walker, Rees en zijn onvermoeibare ploeggenoot Bugge bij zich.

Op naar de Alto da Foía

Op de Pomba koos Leknessund de aanval. De 24-jarige Noor, die afgelopen winter overkwam van Team dsm-firmenich, liet zijn medevluchters achter en had op de top een kleine minuut voorsprong op het peloton. Dat peloton was door het werk van Soudal Quick-Step al uitgedund tot zo’n veertig man. Onder meer Filippo Ganna, vorig jaar nog tweede in het eindklassement, had moeten passen. Geraint Thomas probeerde hem nog terug te brengen bij de eerste groep, maar daar viel het niet meer stil. Ganna kon dus een kruis maken over zijn klassementsambities.

Wout van Aert had naar eigen zeggen geen klassementsambities, maar snoepte net voor de Alto da Foía nog wel vier bonificatieseconden mee bij een tussensprint. Leknessund kwam hier nog als eerste door. Het verschil met de achtervolgers was echter al verwaarloosbaar en in de eerste kilometer van de klim werd de voorsprong helemaal teniet gedaan. Het zou tussen de klassementsrenners gaan in de eerste bergrit van de Volta ao Algarve.

Martínez klopt Evenepoel

James Knox bepaalde in de eerste kilometers van de klim het tempo. Dat tempo lag ondanks de tegenwind behoorlijk hoog, want mannen als Milan Vader, Andrea Bagioli, Isaac Del Toro, Marc Hirschi en Magnus Sheffield gingen een voor een overboord. Op een kleine twee kilometer van de finish kwam er een aanval van Jan Christen. Sepp Kuss sprong echter direct op het wiel van de jongeling van UAE Emirates, waarna Knox afhaakte. Mikel Landa sprong in het gat dat de Brit achterliet en voerde het tempo nog wat verder op.

Het ging nu ook te hard voor Wout van Aert, die op een kantje kwam te zitten en in vijfde positie een gat moest laten. Zijn ploeggenoten Kuss en Jan Tratnik zaten nog wel goed van voren in de laatste honderden meters. De sprint werd echter ingezet door Daniel Felipe Martínez, de eindwinnaar van vorig jaar. Evenepoel ging quasi tegelijk aan en leek eerst even de bovenhand te hebben boven de Colombiaan. Maar Martínez pakte voor de laatste bocht de leiding en zou dit niet uit handen geven. Hij pakte de dagzege en de eerste leiderstrui.

In de top-tien zien we verder ook nog de namen van onder meer Tom Pidcock, Tao Geoghegan Hart en Thymen Arensman, die als achtste over de streep kwam. Wout van Aert finishte als zestiende, op 26 seconden van Martínez.