Wout van Aert start veldritseizoen wellicht op 28 november in Kortrijk

Het ziet er naar uit dat Wout van Aert al eind november aan zijn crossseizoen begint. Bedoeling is dat hij op 28 november van start gaat in de CAPS Urban Cross in Kortrijk.

Dat CAPS een van de belangrijke partners is van deze manche van de X20 Badkamers Trofee, is uiteraard geen onbelangrijke factor in het gegeven. CAPS is immers ook een van de sponsors van Van Aert zelf. Vorig jaar stelde de drievoudige wereldkampioen, toen nog in volle revalidatie, ook al in Kortrijk zijn nieuwe shirt (foto boven) voor.

“In tegenstelling tot was sommige media schrijven, is zijn deelname in Kortrijk nog niet definitief”, nuanceert Van Aerts manager Jef Van Den Bosch aan WielerFlits. “Maar de kans is wel reëel, ja. Na een paar weken verlof wordt eind november inderdaad de periode waar hij naar toewerkt om de competitie te hervatten.”

Van Aerts verdere programma is nog niet bekend. Mathieu van der Poel gaf eerder al aan zijn veldritwinter aan te vatten op 12 december in Antwerpen.