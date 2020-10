X2O Badkamers nieuwe titelsponsor DVV Trofee: “Duiken graag samen het bad in”

Het veldritklassement dat bekend stond als de DVV Verzekeringen Trofee heeft een nieuwe naam gekregen. Vanaf deze winter heet het regelmatigheidsklassement de X2O Badkamers Trofee.

X2O Badkamers is een winkelketen in badkamers. Het bedrijf heeft filialen met showrooms in België en in Nederland. “We zijn heel verheugd dat X20 Badkamers instapt als nieuwe naamsponsor, zeker in tijden waarbij dit niet evident is”, zegt Christophe Impens, namens organisator Golazo.

“X20 Badkamers en Golazo hebben elkaar letterlijk vorige week leren kennen en er was onmiddellijk een klik tussen onze mooie cyclocrosskalender en het DNA van X20 Badkamers. X20 Badkamers kan zich helemaal vinden in de waarden en de uitstraling van het veldrijden en onze organisatie. We duiken graag met hen het bad in”, aldus Impens.

‘Wat doe je na een stevige rit door een modderig Vlaams veld?’

“Als dynamisch groeibedrijf zijn we laaiend enthousiast over de sponsoring van de X²O Badkamers Trofee”, zegt CEO Peter Demets. “Veldrijden is een sport die een breed publiek samenbrengt. Ook bij X²O Badkamers richten we ons tot iedereen met als missie ‘meer badkamer’ voor elk budget. En voeg daarbij de waarden van Golazo en er was meteen een match.”

“Ook het totaalplaatje klopt. Want, wat doe je na een stevige rit door een modderig Vlaams veld? Juist, je springt onder de douche of in bad. Tenslotte geeft het een stevig signaal naar onze medewerkers dat we blijven bouwen aan een gezond, fris en fit bedrijf”, vertelt Demets.

Het wedstrijdprogramma van de X2O Badkamers Trofee bestaat de komende maanden uit de volgende crossen: Koppenbergcross Oudenaarde (31 oktober), Urban Cross Kortrijk (28 november), Scheldecross Antwerpen (12 december), Azencross Loenhout (29 december), GP Sven Nys Baal (1 januari), Flandriencross Hamme (23 januari), Krawatencross Lille (7 februari) en Brussels Universities Cyclocross Brussel (14 februari).

De organisatie van de X2O Badkamers Trofee heeft wereldkampioen Mathieu van der Poel weten te strikken voor een viertal crossen.