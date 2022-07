Wout van Aert sprintte niet mee op Champs-Élysées: “Beetje last van decompressie”

Wout van Aert eindigde op de Champs Elysées als 75ste, zij aan zij met Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot, Sepp Kuss en Christophe Laporte. Genietend. De eindsprint liet hij dit jaar aan zich voorbijgaan.

“Doel bereikt”, trapte de groene trui na de uitgebreide podiumceremonie in Parijs een open deur open. “Het was een geweldige dag vandaag. Bijzonder om mee te maken, dat we met de ploeg zowel het geel als het groen pakken.”

“Of dat doel (het groen, red) voor extra stress zorgde? Bwah, niet echt. Je moet wel met die punten bezig zijn. Maar ik koers altijd met de mentaliteit om de wedstrijd mee te kleuren, dus veel verschil maakte dat niet echt. Bovendien had ik best snel een mooie bonus. Wat overigens ook onze tactiek vooraf was: in die eerste week zoveel mogelijk scoren. Dat pakte goed uit.”

San Sebastian

Wout van Aert heeft veel gegeven. “Meestal mijn eigen idee. Ik koers graag aanvallend en dat behoorde ook tot het plan van de ploeg. Het droeg bij aan onze ambities. Zo hebben we er een succesvolle Tour de France van gemaakt. Wat het doel voor 2023 wordt? Dat gaan we later eens rustig bekijken…”

Na twee criteriums (dinsdag Roeselare, donderdag Herentals) staat zaterdag al de Clasica San Sebastian op het menu. Kan Van Aert zich daar nog voor opladen, vroeg Carl Berteele tot slot. “Ik moet toegeven dat ik vandaag wat in decompressie ben beland. Vandaar dat ik de sprint niet meer deed. Hopelijk kan ik tegen zaterdag opnieuw de omschakeling maken”, besloot de smaakmaker van de Tour 2022 met een knipoog.