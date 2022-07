Wout van Aert voegt Clásica San Sebastian aan programma toe

Wout van Aert is na de Tour de France nog niet meteen aan vakantie toe. Naast een paar naTour-criteriums maakt hij volgende week zaterdag ook zijn debuut in de Clásica San Sebastian, de Baskische WT-wedstrijd die drie jaar geleden nog gewonnen werd door Remco Evenepoel.

Als corona geen roet meer in het eten gooit, verlaat Wout van Aert zondag Parijs in het groen. En dat groene shirt zal hij de volgende weken minstens vier keer toe showen in het criteriumcircuit. Zo rijdt de Jumbo-Vismakopman al zeker in Roeselare (dinsdag 26 juli), Herentals (donderdag 28 juli), Roosendaal (maandag 1 augustus) en Etten-Leur (14 augustus).

Belangrijker: tussendoor maakt Van Aert volgende week zaterdag zijn debuut in de Clásica San Sebastian, de Baskische eendagskoers die drie jaar geleden nog werd gewonnen door Remco Evenepoel. Vorig jaar was Neilson Powless er de beste. De deelname van Van Aert aan deze WT-wedstrijd werd ons bevestigd door de ploegleiding van Jumbo-Visma.