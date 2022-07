Wout van Aert per helikopter naar Na-Tour-criterium in Roeselare

Net als zijn ploeggenoot en Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard verschijnt ook Wout van Aert niet aan de start van de na-Tourcriteriums in Aalst of Boxmeer, daags na La Grande Boucle. Dinsdag geeft hij wél acte de présence in Roeselare. En daarvoor gebruikt hij een bijzonder vervoermiddel.

De Belgische winnaar van drie etappes, het puntenklassement én de superstrijdlust meldt zich dinsdagmiddag in het Nederlandse Den Bosch. Daar bevindt zich de service course van Jumbo-Visma, waar een huldiging met sponsoren en partners van de Nederlandse ploeg zich verzamelen. Daarna vertrekt hij per helikopter van Nederland naar België, waar hij ’s avonds in Roeselare deelneemt aan het criterium.

In criteriums staat een lucratieve beloning tegenover een deelname. Hoewel de renners er doorgaans hard rijden, is het spel/show-element het belangrijkste. Vaak bepaalt de hoofdsponsor van zo’n criterium de winnaar, die vooraf altijd vast staat. Het volledige overzicht van wie waar rijdt, vind je elders terug op WielerFlits.