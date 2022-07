Jonas Vingegaard laat Na-Tour-criteriums (en lucratieve zakcenten) voorlopig schieten

Wie voor het Na-Tour-criterium afreist naar Aalst, Boxmeer, Roeselare of Surhuisterveen, hoeft Jonas Vingegaard niet te verwachten. De winnaar van de Tour de France 2022 zal voorlopig niet deelnemen aan de lucratieve Na-Tour-criteriums. Vaak is de geletruidrager in de weken na de Tour een graag geziene gast tijdens deze rondjes rond de kerk.

Vingegaard zal ze voorlopig laten schieten. De Deen werkt op maandag en dinsdag eerst een aantal plichtplegingen af met partners en sponsoren van zijn ploeg Jumbo-Visma. Vervolgens reist hij woensdag af naar Denemarken, waar hem de rest van de week een huldiging en diverse televisie-optredens staan te wachten. Zodoende verdient de kersverse Tourwinnaar geen zakcentje bij in België en Nederland.

In criteriums staat een lucratieve beloning tegenover een deelname. Hoewel de renners er doorgaans hard rijden, is het spel/show-element het belangrijkste. Vaak bepaalt de hoofdsponsor van zo’n criterium de winnaar, die vooraf altijd vast staat. Welke budgetten er tegenover deelnames staan, is niet bekend. Het volledige overzicht van wie waar rijdt, vindt je elders terug op WielerFlits.