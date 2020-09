Wout van Aert pakt zilver op WK tijdrijden: “Toptijdrit, maar Ganna was een stuk sterker” vrijdag 25 september 2020 om 17:20

Wout van Aert heeft zijn debuut bij het WK tijdrijden opgeluisterd met een zilveren medaille. De Belgisch kampioen tijdrijden moest in Imola alleen Filippo Ganna voor zich dulden. “Ik kon niet beter, dus ik moet ermee tevreden zijn”, zegt Van Aert na de podiumceremonie tegen Sporza.

“Ik was hard vertrokken, maar ik kon dat ritme niet vasthouden in het laatste stuk van het eerste deel, toen de wind op kop stond”, legt de specialist van Jumbo-Visma uit. “Ik ging niet meer zo hard als ik in gedachten had.”

“In het tweede deel ging het weer perfect”, aldus Van Aert. “Als ik naar mijn waarden kijk, heb ik gewoon een toptijdrit gereden. Ik klop hier heel veel sterke renners, maar Ganna was gewoon een stuk sterker. Hij heeft hier 100% naartoe kunnen werken en dat heeft een meerwaarde.”

Zondag is alweer het volgende doel daar voor Van Aert, als de WK-wegrit op het programma staat. Hij behoort zelfs tot de topfavorieten. “Ik rijd nu van hier nog met mijn fiets naar het hotel, om wat los te rijden en daarna probeer ik maximaal te herstellen. Morgen zal ik het parcours van de wegrit verkennen, samen met Oliver Naesen. Dan zal ik meer weten”, geeft hij aan.