zondag 21 januari 2024 om 16:33

Wout van Aert pakt ondanks ‘superdomme actie’ zege in Benidorm: “Heeft zo moeten zijn”

Wout van Aert stond vanmiddag op de hoogste trede van het podium in de Wereldbeker Benidorm. Zijn concurrent Mathieu van der Poel kende de nodige pech, maar ook zelf kwam hij het nodige tegen. Zo ging hij in de ultieme slotfase nog onderuit. Een ‘absolute blunder’ noemde hij dat in het flashinterview na afloop.

“Ik heb een beetje pijn aan mijn pols”, zei Van Aert, toen hem gevraagd werd of hij nog een blessure had overgehouden aan zijn val. “Het was een superdomme actie van mezelf. Ik dacht dat ik ver genoeg voor had en pakte dus geen risico’s meer door bij de balken te springen. Maar toen wilde ik het al lopende zo snel doen, dat ik alsnog in de fout ging.”

“Het was een absolute blunder, maar ik kwam goed weg. Een paar honderd meter zonder zadel lukte nog net. Ik sprong door de hobbelige ondergrond volgens mij tegen mijn zadel, waardoor mijn fiets tegen de grond terechtkwam. Zo moet hij afgebroken zijn.”

Dat hij ten val kwam en zijn pols bezeerde, was het lot, denkt Van Aert. “Het heeft denk ik zo moeten zijn: mijn moeder heeft gisteren haar pols gebroken. En ze zijn getrouwd op 13 juli en ik droeg vandaag nummer 13. Toen ik dat zag, dacht ik: vandaag moet mijn dag zijn. Ik had wat pech tijdens de wedstrijd, maar ik bleef doorgaan. Zo doe ik het liefst.”

Geen duel met Van der Poel

Van Aert voelde zich ‘behoorlijk sterk’ in Benidorm. “Natuurlijk was Mathieu ook heel sterk en had hij ook veel pech. Jammer dat het geen duel werd. Maar toen Mathieu viel, moest ik de anderen nog wel verslaan. Dat was niet gemakkelijk, dus ik ben blij dat het lukte. Het is altijd een fijn gevoel om te winnen, maar ik wilde ook goede benen voelen vandaag en dat was zeker het geval. Het was een heel mooie dag voor mij.”

Dat Van Aert deze cross wint, betekent niet dat hij zijn plannen omgooit en alsnog het WK wil rijden in Tabor. “Ik denk wel dat het een spannende cross was vandaag, dus we zullen een interessant WK zien.”