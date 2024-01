maandag 8 januari 2024 om 14:23

Wout van Aert over klassiekerkern Visma | Lease a Bike: “Is weer sterker geworden”

Wout van Aert was de voorbije weken naar goede gewoonte actief in het veld, maar zijn focus gaat nu weer op het klassieke voorjaar op de weg. De 29-jarige Belg doet in 2024 opnieuw een gooi naar de zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en kan daarbij weer rekenen op een sterke (klassieker)ploeg.

Op de website van zijn werkgever Visma | Lease a Bike kijkt Van Aert al vooruit naar het klassieke voorjaar, en gaat het onder meer over de renners om hem heen. “Het vertrouwen is groot en onze klassiekerploeg is ook dit jaar weer behoorlijk in orde. Naar mijn idee is het team zelfs weer sterker geworden, met de komst van onder meer Matteo Jorgenson en het overhengelen van Per Strand Hagenes vanuit het Development Team.”

Van Aert kan dit jaar alleen niet meer terugvallen op zijn trouwe ploegmaat en vriend Nathan Van Hooydonck, die vanwege hartproblemen noodgedwongen moet stoppen met wielrennen. “Het wegvallen van Nathan Van Hooydonck is natuurlijk een fikse aderlating”, zo omschrijft Van Aert het zelf.

Samenwerking met Christophe Laporte

Christophe Laporte is er dit seizoen wel gewoon weer bij en Van Aert verwacht veel van zijn Franse ploegmaat. “Christophe is iemand die eveneens van onschatbare waarde is voor mij. Zijn kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf. Met hem erbij zijn we hoe dan ook een blok om rekening mee te houden. Ik vertrouw hem blindelings en de samenwerking is heel goed, zo is de voorbije jaren ook wel gebleken.”

Van Aert zal op 21 januari nog één keer de crossfiets tevoorschijn halen voor de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm, maar daarna richt hij zich volledig op zijn wegseizoen. Eerder werd al bekend dat hij zijn voorjaar anders zal indelen – zo zal Van Aert niet deelnemen aan Strade Bianche en Milaan-San Remo – en maakt hij dit jaar voor het eerst zijn opwachting in de Giro d’Italia.