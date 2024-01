vrijdag 5 januari 2024 om 10:38

Crosswinter Wout van Aert bijna klaar: “Stap gezet, maar nog veel werk tot mijn hoofddoelen”

Video De veldritwinter van Wout van Aert is al bijna ten einde. In de X2O Trofee van Koksijde, waar hij derde werd, reed hij zijn laatste Vlaamse cross van deze periode. Alleen in Benidorm doet hij nog eens mee, maar verder gaat zijn focus vooral op het klassieke voorjaar op de weg. “Ik voel dat ik met veel minder conditie aan mijn kerstperiode begonnen ben”, blikt hij terug.

“Het was enorm zware en leuke periode”, vertelt Van Aert na afloop in Koksijde over zijn voorbije weken in het veld. “Er waren veel mensen op de cross en daar heb ik enorm van genoten. Fysiek was het aanpassen aan de benen die toelieten wat ik heb kunnen laten zien. Dat is wel anders dan andere jaren, maar dat wisten we op voorhand.”



“Vanaf dat ik mijn nummer op heb, wil ik het zo goed mogelijk doen. Dat heb ik altijd gedaan. Dat zorgde wel voor mooie ereplaatsen, maar weinig overwinningen.” Alleen in Essen en Heusden-Zolder wist de kopman van Visma | Lease a Bike te winnen. Verder waren het tweede en derde plaatsen, en een vijfde plek in Hulst na een vroege valpartij.

Nu verlegt Van Aert de focus naar de weg. Die opbouw richting het voorjaar en de Giro verloopt iets anders voor hem. De crosswinter heeft hij daarvoor gebruikt. “Ik heb al een mooie stap vooruit gezet, maar heb wel dagen rust nodig”, zegt Van Aert. “Dan bouwen we progressief verder. Mijn absolute hoofddoelen liggen drie maanden van hier, dat is nog een tijdje. Daar zit nog heel veel werk tussen.”