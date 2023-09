Youri IJnsen • zaterdag 23 september 2023 om 10:20

Wout van Aert over EK wielrennen 2023: “Spreekt me meer aan dan koers die niet blijft hangen”

Interview In iedere koers waar Wout van Aert aan de start verschijnt, geldt hij als een van de topfavorieten. Op het EK op de weg in Drenthe is dat misschien nog wel meer dan ooit. Waar het seizoen na het WK een beetje lijkt dood te bloeden, is de Belg van Jumbo-Visma nog altijd supergemotiveerd voor dit kampioenschap. “Dit was een heel mooi doel om naartoe te werken”, vertelt een goedgemutste en relaxte Van Aert op de persconferentie vrijdagavond, waarbij WielerFlits ook aanwezig was.

Je hebt vrijdagmiddag verkend. Wat zijn je bevindingen, zeker gezien die misschien atypische slotkilometer?

“Dat is inderdaad heel raar. Ik weet niet wat ze bedacht hebben toe ze die weg hier aanlegden (lacht). Het is de eerste keer dat ik zoiets zie. De beklimmingen zijn nog korter dan ik dacht. Elke klim stelt weinig voor, voor een profpeloton. Maar door de smalle weg en het draaien en keren, gaat het toch zwaar zijn en kun je het verschil maken. Ik dacht altijd dat de finish op de kasseistrook lag. Nu de finish op de volgende klim ligt, krijg je een speciale finale. Je moet twee sprints op korte tijd rijden. Wachten op die laatste kun je absoluut niet doen, want dan zit je veel te ver.”

Hoe ver mag je daar zitten, op die laatste keer kasseienstrook?

“Ik weet het niet. Ik denk ook wel dat we daar niet meer met heel veel jongens gaan zitten. Ik denk met maximaal tien tot twintig renners, maar ik denk zelfs minder. Maar ik ben hier niet om in te zetten op het nachtslot, haha. Om toch antwoord te geven: ik zou toch niet meer dan drie renners voor me hebben bij het ingaan van die laatste afdaling.”

Je bent kopman samen met Arnaud De Lie. Wanneer bepalen jullie wie voor wie gaat rijden?

“Daarover moeten we in de koers praten. Arnaud heeft natuurlijk een supergoede sprint, ik heb ook een goed eindschot. Dan is het belangrijk om keuzes te maken na een lange koers. Ik heb één keer tegen Arnaud gesprint en dan gewonnen, in Plouay vorig jaar. Maar als ik hem in Québec zag sprinten, dan denk ik dat heel het peloton denkt: shit, hij is rapper dan mij. Arnaud heeft de bouw om een machtsprinter te zijn. Dus ik ben niet te beroerd om dat toe te geven, dat hij dat beter kan.”

Velen zien naast Arnaud en jou ook Mads Pedersen als favoriet. Wie zijn dat nog meer?

“Ik denk bij de Fransen aan Christophe Laporte. Die moet dit ook wel kunnen. Maar ik verwacht vooral veel van het Italiaans blok, zij zijn altijd traditioneel sterk en koersen samen. Matteo Trentin gaat zijn kans willen grijpen. Met Filippo Ganna en Elia Viviani hebben ze een aantal jongens die diep in de finale gaan geraken.”

Nederland doet ook mee.

“Nederland doet ook mee, ja (korte stilte, daarna een lach). Ik zal dan ook een Hollander noemen. Olav Kooij is zeker iemand die dit kan. Maar als je voor de koers zit, zijn er uiteraard een aantal eenzaten waar je naar kijkt. Maar je richt je vooral altijd op blokken die het je echt moeilijk kunnen maken. Dan denk ik dat de Italianen en de Fransen de sterkste ploegen hebben.”

Wanneer heb jij zelf besloten om hier deel te nemen?

“Daar heb ik het al vroeg met mijn ploeg over gehad. Voor de Tour de France hebben we al samengezeten over hoe we het najaar zouden aanpakken. Dan was het EK een van de mogelijkheden. Tijdens het WK in Glasgow heb ik er met bondscoach Sven Vanthourenhout over gesproken. En dan mocht ik mee (lacht).”

Met andere woorden: jij wilt die titel?

“Daar ga ik alleszins voor. Ik wil nog een mooi naseizoen rijden. Als dan een EK daarbij komt, dan is dat natuurlijk iets heel moois om naartoe te werken. Het spreekt me meer aan dan een koers waar maar weinig van blijft hangen. Dus ik denk dat het logisch is dat ik hier gemotiveerd ben. Wel heeft mijn ziek zijn een beetje impact op mijn vorm gehad. In de tijdrit voelde ik dat ik iets minder was dan in Engeland een week eerder. Ik hoop dat ik zondag kan zeggen dat ik de tijdrit nodig had om weer een stapje te maken. Ik wil kansen pakken die komen. Dus dat gaan we proberen.”