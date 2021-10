Wout van Aert opnieuw Flandrien van het jaar: “Ik hecht er veel waarde aan”

Wout van Aert werd dinsdagavond voor een derde opeenvolgende keer verkozen tot Flandrien van het jaar. De renner van Jumbo-Visma haalde het afgescheiden van Tim Merlier en Jasper Stuyven. “Het is een prijs die wordt gekozen door collega’s, dus ik hecht er veel waarde aan”, liet de winnaar weten tijdens de prijsuitreiking.

Van Aert is zeer blij met zijn derde Flandrien-trofee. “Het maakt me nog altijd gelukkig. Ik ben sinds vandaag (dinsdag, red.) terug van vakantie. Ik ben hier aanwezig, want ik hecht veel waarde aan deze prijs. Hoe mijn stemming eruitzag voor deze Flandrien? Mezelf op één, Jasper Stuyven op twee en Tim Merlier op drie”, bekende een eerlijke Van Aert in gesprek met Het Nieuwsblad, de organisator van de Flandrien-verkiezing.

Wout van Aert boekte zo een drie op een rij. In 2019 was dat met ampér een punt verschil op Remco Evenepoel, maar vorig seizoen en dit jaar torende hij boven zijn tegenstanders uit. En met die drie op een rij doet hij even goed als Philippe Gilbert tussen 2009 en 2011. Ook Tom Boonen heeft thuis drie kunstwerken staan. De recordhouder is Greg Van Avermaet die zes keer won, waaronder vijf keer op rij.

Voor Van Aert is het een beloning voor een uitmuntend (weg)seizoen. In het voorjaar wist hij met Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race twee grote klassiekers binnen te halen en verder maakte hij indruk in onder meer Tirreno-Adriatico. In de Tour de France was hij een van de smaakmakers, met winst in een bergrit, tijdrit en de traditionele vlakke slotetappe naar Parijs. Van Aert won verder nog de Tour of Britain en was goed voor zilver op de Olympische Spelen en het WK tijdrijden.

Maar wat is voor Van Aert nu het mooiste wielermoment van 2021? De renner van Jumbo-Visma denkt nog altijd met plezier terug aan zijn ritzege in de Tour, aan de etappe over de Mont Ventoux. “Dat was een buitengewone dag, die me heel mijn carrière zal bijblijven. Ik had nooit gedacht dat het binnen mijn mogelijkheden lag om een bergrit te winnen. De Ventoux is een mythische plek en er waren veel Belgische supporters aanwezig, dus het was heel bijzonder. Het plaatje klopte”, citeert Sporza.