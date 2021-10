Wout van Aert volgt zichzelf op als Flandrien van het jaar

Wout van Aert volgt zichzelf op als Flandrien, een organisatie van Het Nieuwsblad. Van Aert haalde het afgescheiden van Tim Merlier en Jasper Stuyven. De Flandrien van het jaar wordt verkozen door de renners en rensters zelf.

Wout van Aert boekt een drie op een rij. In 2019 was dat met ampér een punt verschil met Remco Evenepoel, maar vorig seizoen en dit jaar torende hij boven zijn tegenstanders uit. En met die drie op een rij doet hij even goed als Philippe Gilbert tussen 2009 en 2011. Ook Tom Boonen heeft thuis drie kunstwerken staan. De recordhouder is Greg Van Avermaet die zes keer won, waaronder vijf keer op rij.

Triple in de Tour

Hij wordt bij de ‘Grote Drie’ gerekend: waar Wout van Aert ook aan de start verschijnt, is hij bij de favorieten. Vreemd is dat niet, want neem alleen al de afgelopen Tour de France waar hij zowel de bergetappe met de dubbele passage van de Mont Ventoux, de tweede tijdrit als de eindsprint op de prestigieuze Champs-Élysées won. Het gebeurt niet vaak in de wielersport dat een renner drie van zulke uiteenlopende capaciteiten beheerst.

Maar er was meer. In de Tirreno reed hij naar het podium en vervolgens zette hij Gent-Wevelgem achter zijn naam, net als de Amstel Gold Race. Hij kroonde hij zich tot Belgisch kampioen en na de Tour keerde hij met een zilveren plak terug van de Spelen. Toen was de koek nog steeds niet op, want daarna won hij de Tour of Britain en pakte hij zilver op het WK tijdrijden. Van Aert sloot af met een toptienplaats in Parijs-Roubaix.

Uitslag Flandrien 2021:

1. Wout van Aert – 574 punten

2. Tim Merlier – 361 punten

3. Jasper Stuyven – 355 punten

4. Jasper Philipsen – 337 punten

5. Remco Evenepoel – 293 punten

Er werden voorts nog een aantal leuke nevenprijzen uitgereikt. Zo won Paralympiër Tim Celen de Patrick Sercu-Trofee, met dank aan een wereldtitel en twee olympische medailles. Tim Declercq werd door zijn collega’s verkozen tot beste ploegmaat. Hij haalde het van Jonas Rickaert en Nathan Van Hooydonck.

De drie ‘jonge Flandriens’ van het jaar zijn nieuweling Steffen De Schuteneer, junior Alec Segaert en belofte Thibau Nys. Jolien D’hoore kreeg een lifetime achievement award.

Verder werd er op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van veldrijdster Jolien Verschueren, die dit jaar de strijd tegen kanker verloor.

Tot slot koos de wielerredactie van Het Nieuwsblad Tadej Pogacar als Internationale Flandrien. De Sloveen werd daarmee bekroond voor zijn tweede Tourzege en overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.