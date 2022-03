Wout van Aert noemt favorietenrol in E3 luxeprobleem: “Zal niet snel veranderen”

Wout van Aert weet dat in de E3 Saxo Bank Classic opnieuw naar hem gekeken zal worden. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma accepteert die favorietenrol dan ook. “Dat zal niet snel veranderen, maar we gaan beter en beter om met die situatie. Het is een luxeprobleem”, vertelt hij aan Sporza.

Vorige week nog werd Van Aert enigszins teleurstellend achtste in Milaan-San Remo. Die teleurstelling is inmiddels weg, geeft hij toe. “Toch wel. Dat ging best vlot. Teleurstelling is er op het moment zelf, maar er komen mooie koersen aan. Dan is het makkelijk de knop omdraaien.”

De ploeg rondom de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad is aangevuld met Tiesj Benoot en Mike Teunissen, die de afgelopen weken niet in actie kwamen door een blessure en ziekte. “Zij zijn een beetje het vraagteken”, zegt Van Aert. “Ze zijn goed begonnen aan het seizoen, maar hebben beiden wat tegenslag gehad. Anderzijds mogen we niet klagen, want we staan op volle sterkste aan de start. En zeker Tiesj heeft bewezen dat hij zich in training perfect kan voorbereiden. Dat moet goed komen.”

“Ik heb veel zin in de koersen die eraan komen. Ik voel mij goed en we zullen zien”, sluit Van Aert af.