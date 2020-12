Wout van Aert naast podium in Boom: “Geen goed gevoel vandaag”

Voor Wout van Aert was in de Superprestige van Boom de vierde plaats weggelegd. Hij kon in de finale het tempo van Eli Iserbyt (winnaar), Michael Vanthourenhout en Toon Aerts niet volgen. “De vierde plaats is waar ik thuis hoor”, zegt hij na afloop.

“Ik had geen goed gevoel vandaag, dat is spijtig”, aldus Van Aert. “Ik miste mijn start volledig en toen ik vooraan het initiatief nam, was het proberen om te proberen. Maar het is wat het is. In de finale had ik niets meer over.”

‘Beste resultaat mogelijk’

Iserbyt reed twee rondes voor het einde weg uit de kopgroep van vier. “Hij had daar al een paar meter en daarna schoof Toon onderuit en ik iets verderop. Eli kan, als hij een gat heeft, heel snel een mooie kloof uitbouwen, dat heeft bij vandaag weer benut”, kijkt Van Aert terug. “Ik moet er blij mee zijn, dit is het beste resultaat mogelijk. Mijn benen voelden niet goed aan.”

De crosser van Jumbo-Visma kijkt terug op een lastige cross. “Het zag er misschien wel goed uit, maar het was niet beter dan vorige week. Dat had ik wel gedacht. Mijn vorm is wel volgens verwachting. Na vorige week was het misschien te optimistisch, maar in de finale waren die gasten serieus beter vandaag”, zegt hij.

“Het was echt cross en je kon zien dat ik geen overschot had”, vertelt hij over de finale. “Ik kwam er niet door. Als je conditioneel beter bent, heb je meer overschot en maak je minder fouten. Meestal is dat niet toevallig, want als je onder druk staat dan maak je sneller een fout.”

Trainingskamp

Komend weekend ontbreekt Van Aert in het veld, want hij gaat op trainingskamp naar Spanje. “Het is niet de bedoeling om even goed te blijven, ik ga trainen om beter te worden. De bedoeling is om in de kerstperiode echt goed te zijn en daar gaan we nu aan werken”, aldus Van Aert.