Wout van Aert vertrekt dinsdag naar Spanje voor stage

Wout van Aert crosst zondag nog in Boom, maar daarna staat de Kempenaar een tiendaagse stage in Spanje te wachten. Dinsdag pakt de renner van Jumbo-Visma het vliegtuig.

Toewerkend naar zijn grote doelen dit seizoen, het Belgisch kampioenschap en wereldkampioenschap, hoopt Van Aert in Spanje een stap dichterbij hoogvorm te komen. “Ik ben dit seizoen al vroeg begonnen met crossen om het gevoel al vroeg te pakken te krijgen”, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

De tien dagen in Spanje zijn nog onder voorbehoud. Met zijn hoogzwangere vrouw Sarah in België kan het zomaar zijn dat Van Aert vroegtijdig weer huiswaarts keert. “Ik heb gekeken of ik elke dag weer een vlucht naar huis kon vinden. Als de nood hoog is, zal ik zeker terugkeren. Maar ik ben ook profwielrenner en moet mijn job zo goed mogelijk doen.”

Zondag wil Van Aert eerst nog hoge ogen te gooien in Boom, waar hij een tikkeltje beter hoopt te zijn dan vorige week in Kortrijk en Tábor, waar hij derde werd. “Ik heb de smaak te pakken na vorig weekend, dus ik heb er zin. Alles zou erop moeten wijzen dat het beter gaat. Ik heb een drukke week achter de rug, maar ik heb niet gereisd. Ik zou dus frisser moeten zijn”, eindigt hij.