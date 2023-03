Wout van Aert na zege in E3 Saxo Classic: “Voelde in de sprint dat ik de sterkste was”

Wout van Aert heeft zijn eerste overwinning van het jaar geboekt. In de E3 Saxo Classic bleef de Belg van Jumbo-Visma Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar nipt voor. “Ik voelde dat ik de sterkste was in de sprint.”

Van Aert ging in Harelbeke al vroeg de sprint aan. “Op ongeveer 250 meter, denk ik. Ik wist dat een korte sprint niet in mijn voordeel was”, gaat hij verder. “Ik heb geleerd van het verleden, haha”, doelde hij onder meer op de Ronde van Vlaanderen van 2020 en het WK veldrijden van dit jaar.

Alhoewel Van Aert in de sprint voelde dat hij de sterkste was, had de coureur het onderweg een aantal keer lastig. “Ik zat op de Kwaremont even op de limiet. Ik moest passen op het steile stuk, maar kon er toch nog bijkomen. Mathieu en Tadej keken volgens mij even naar elkaar. Daarna heb ik het nog een keer lastig gehad, maar ik bleef me concentreren op die laatste sprint.”

Eerste zege van seizoen

Voor Van Aert is dit zijn eerste zege op de weg sinds augustus. Hoe belangrijk dat voor hem is? “Toch wel belangrijk, moet ik zeggen. Gewoon omdat ik graag win. De afgelopen weken waren niet altijd makkelijk, dus zo winnen is ook wel weer eens lekker. Ik laat nu zien dat ik ook man tegen man kan winnen.”