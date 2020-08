Wout van Aert na derde plek in Milaan-Turijn: “Démare of Ewan sprinten niet sneller dan ik” donderdag 6 augustus 2020 om 09:51

We zouden het bijna vergeten, maar vlak voor dat het mis ging in Polen sprintte Arnaud Démare naar de zege in Milaan-Turijn. Wout van Aert werd derde en kon daar mee leven. “Démare of Ewan sprinten niet sneller dan ik. Ze zaten alleen beter geplaatst.”

Vier dagen na zijn grandioze overwinning in de Strade Bianche besloot Van Aert opnieuw mee te strijden om de overwinning. “Het was niet een heel zware koers”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. “De sprintersploegen controleerden. Alleen de finale was hard. Het was een goede impuls voor San Remo. Het was wel de bedoeling om mijn sprintersbenen te testen, om te wennen aan het hectische. Het was een geslaagde test.”

Milaan-Turijn geldt voor de Belg als tussenstation op weg naar Milaan-San Remo. Zaterdag zal er vermoedelijk worden gesprint op de Via Roma. De test in Turijn leert dat hij niemand hoeft te vrezen. “Daarom was het belangrijk om hier de sprint te doen. Nu weet ik, als ik zaterdag naar de sprint ga met die snelle mannen, dat ik geen schrik moet hebben. Dat zou ik vandaag niet geweten hebben, als ik het had laten lopen. Ik onthoud dat er niks mis is met mijn sprint. Zaterdag wordt het veel lastiger. Dat moet normaal in mijn voordeel zijn.”