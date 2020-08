Arnaud Démare zegeviert in sprinteditie Milaan-Turijn, Van Poppel vijfde woensdag 5 augustus 2020 om 18:12

Arnaud Démare heeft de 101e Milaan-Turijn achter zijn naam gezet. In de massasprint wist hij het ploegwerk van Groupama-FDJ te belonen. De Fransman schaart zich met zijn overwinning in een illuster rijtje met renners die in zowel Milaan-San Remo als Milaan-Turijn zegevierden.

De organisatie was voor deze 101e editie met een strijkijzer over de slotfase van de route gegaan. De dubbele klim naar de basiliek van Superga werd geschrapt, zodat de eendagswedstrijd zich kon manifesteren als voorbereidingskoers op Milaan-San Remo. Vanuit Mesero leidde de route in zuidwestelijke richting naar het jachtpaleis Stupinigi, waar de aankomst was. Onderweg lagen een paar korte klimmetjes, maar de laatste zeventig kilometer waren zo goed als vlak.

Zes vluchters

De koers was nog maar een paar minuten op weg toen de kopgroep ontstond. De Italianen Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Davide Villella, Samuele Rivi en Andrea Garosio en de Belg Gijs Van Hoecke sloegen de handen ineen en reden snel weg bij het peloton. Na het eerste uur was de voorsprong van de zes vluchters al tot meer dan zeven minuten opgelopen. Het duurde niet lang vooraleer het tempo daarachter werd opgeschroefd.

Rond halfkoers had het peloton het verschil teruggebracht, waarna dat voor langere tijd stabiel tussen de drie en drieënhalve minuut werd gehouden. Bij het opdraaien van de laatste zestig kilometer dook de voorsprong dan onder de drie minuten door toedoen van de sprintersploegen BORA-hansgrohe, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en Lotto Soudal. En op 45 kilometer was er weer een minuutje af.

Een massasprint stond in de sterren geschreven en die kant ging het ook op. Op 35 kilometer van de streep was Garosio de eerste renner die vooraan afhaakte, waardoor de kopgroep nog uit vijf renners bestond. De secondes tikten vervolgens weg van de voorsprong van de andere vluchters en met een minuut marge begonnen ze aan de laatste twintig kilometer. Toen het verschil nog een half minuutje was, versnelde Rivi samen met Boaro.

Finale opgeschrikt door valpartij

De twee Italianen reden enige tijd samen vooruit en op elf kilometer van de streep schudde Boaro zijn landgenoot nog af, maar even later waren alle vluchters, mede door kopwerk van Vincenzo Nibali, ingerekend. Op zes kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Bij een vluchtheuvel ging het mis voor meerdere renners, onder anderen Timothy Dupont, Alex Edmondson, Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Luca Pacioni.

Tijd om te wachten was er niet, en de mannen van Lotto Soudal en BORA-hansgrohe trokken het peloton weer op een lint. In de slotfase kwam het treintje van Groupama-FDJ naar voren voor Arnaud Démare. De Franse sprinter stelde niet teleur en beloonde het werk van zijn ploegmaats met een machtige sprint. Caleb Ewan legde beslag op de tweede plaats, Wout van Aert werd derde. Danny van Poppel werd achter Peter Sagan vijfde.