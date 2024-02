vrijdag 16 februari 2024 om 18:14

Wout van Aert mikt na dagzege toch op klassement in Algarve: “Sta er nu goed voor”

Donderdag moest Wout van Aert de beste klimmers nog laten gaan op de Alto da Foía, maar een dag later schoot hij wel raak in de Volta ao Algarve. In de derde etappe, die eindigde in een massasprint, toonde de Belg zich de snelste van het pak. Het was zijn eerste zege van het wegseizoen. “Het is altijd belangrijk om in het begin van het seizoen een overwinning te pakken”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het is goed voor het vertrouwen, zeker na een sprint. Het is niet gemakkelijk, dus ik ben blij”, aldus Van Aert, die vertelde dat het ‘een beetje chaotisch’ was om voorin te komen voorafgaande aan de sprint. “De weg richting de laatste rechte lijn was namelijk heel breed. Daar moest ik een beetje gokken en van achteruit komen. Maar ik vond een goede positie voor de laatste bocht. Omdat de aankomst lichtjes opliep en er tegenwind stond, was het denk ik goed om van achteruit te komen.”

Dankzij zijn zege pakte Van Aert ook tien bonificatieseconden. Daardoor staat hij nu plots zevende, op nog slechts 22 tellen van klassementsleider Daniel Felipe Martínez. En dat met de tijdrit van zaterdag in het verschiet. Eerder zei hij niet voor een klassement te gaan, maar komt daar nu verandering in? “Ik sta er nu goed voor in het klassement, dus zeker. Mijn plan was om een goede tijdrit te doen. Hopelijk hebben we na de tijdrit nog een paar jongens voorin het klassement, zodat we er een mooie slotrit van kunnen maken.”

“Wie de voornaamste tegenstanders zijn voor het klassement? Evenepoel natuurlijk. Hij heeft al een voorsprong en is de wereldkampioen tijdrijden, dus voor mij is hij de grote favoriet. Maar ik ben ook verrast door het niveau van enkele andere renners op de klim van gisteren. Hoe dan ook zal het zondag beslist worden”, doelt Van Aert op de slotrit naar Alto do Malhāo.