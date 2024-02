maandag 12 februari 2024 om 08:30

Voorbeschouwing: Volta ao Algarve – Krijgt Remco Evenepoel concurrentie van Wout van Aert?

Remco Evenepoel stond twee keer aan de start van de Volta ao Algarve, in 2020 en 2022. Beide keren won hij. Na een jaar afwezigheid is de Aerokogel van Schepdaal terug om zijn derde titel op te halen, maar de concurrentie is hevig. Zo staan ook titelverdediger Daniel Felipe Martínez en Wout van Aert aan het vertrek. De Belg van Visma | Lease a Bike zegt zelf niet op een klassement te mikken in Portugal, maar houdt hij vast aan dat voornemen als hij er florissant voorstaat? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Volta ao Algarve

2023: Daniel Felipe Martínez

2022: Remco Evenepoel

2021: João Rodrigues

2020: Remco Evenepoel

2019: Tadej Pogačar

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Primož Roglič

2016: Geraint Thomas

2015: Geraint Thomas

2014: Michał Kwiatkowski

Parcours

Het parcours van de Portugese wielerronde kent weinig verrassingen in vergelijking met de voorbije jaren. De bergetappes naar de Alto da Fóia en Alto do Malhão zijn inmiddels vaste prik en de karavaan brengt ook nu weer bezoekjes aan Lagos en Lagoa. Ook is er weer een individuele tijdrit, nu op de voorlaatste dag. Vorig jaar was dat nog de afsluiter. Hoe dan ook lijken alle ingrediënten weer aanwezig voor een zeer spannend koersverloop.

Woensdag 14 februari, Etappe 1: Portimāo – Lagos (200.8km)

Op de eerste dag zijn de sprinters vermoedelijk aan zet. De rit van Portimāo naar Lagos is ruim tweehonderd kilometer lang, maar het parcours is niet al te lastig. In het eerste deel van de etappe zitten nog een helling van de vierde categorie (1,9 km aan 5,2%) en eentje van de derde categorie (5,9 km aan 4,2%). Daarna is het overwegend vlak richting de finish.

In 2022 en 2023 begon de Volta ao Algarve ook met een rit van Portimāo naar Lagos en kregen we respectievelijk Fabio Jakobsen en Alexander Kristoff als winnaars. De etappe van dit jaar is bijna identiek aan die van vorig jaar.

Start: 11.45 uur / 12.45 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur / tussen 17.30 en 18.00 uur

Donderdag 15 februari, Etappe 2: Lagoa – Alto da Fóia (171.9km)

Op dag twee worden de kaarten voor een eerste keer geschud in het algemeen klassement. De finish ligt namelijk op de klim naar de Alto da Foía (7,5 km aan 7,3%). Een lastig obstakel, maar de voorbije edities van de Volta ao Algarve hebben ons wel geleerd dat de verschillen op deze berg meestal niet al te hoog oplopen. En dat je geen pure klimmer hoeft te zijn om er te winnen. Zo was Magnus Cort vorig jaar nog de beste, voor (een per ongeluk juichende) Ilan Van Wilder.

Als de klim naar Fóia zich aandient, hebben de renners al aardig wat klimwerk achter de kiezen. Al is het na de start in Lagoa eerst lange tijd vlak en zal ook de Alto da Choca (1,8 km aan 6,2%) – halverwege de rit – nog niet voor brokken zorgen. Maar een kleine dertig kilometer voor het einde begint de pittige finale. In aanloop naar de Alto da Fóia moeten namelijk de beklimmingen naar Alferce (3 km aan 7,1%) en Pomba (3,6 km aan 8,2%) genomen worden. Dat kruipt onvermijdelijk in de benen.

Start: 12.00 uur / 13.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 17.40 uur / tussen 17.15 en 17.40 uur

Vrijdag 16 februari, Etappe 3: Vila Real de Santo António – Tavira (192.2km)

Rit drie is weer relatief gemakkelijk. We starten in Vila Real Santo António, bij de grens met Spanje. Er wordt vervolgens een lange lus gemaakt door het binnenland met de beklimmingen naar Alcaria (2,3 km aan 6,9%) en Faz Fato (4,7 km aan 3,%). Heel lastig is het allemaal niet. Na 192 kilometer zullen we hoogstwaarschijnlijk dus een massasprint zien. Alhoewel…

Vorig jaar zagen we een ander scenario in finishplaats Tavira. Destijds boekte Magnus Cort er – op indrukwekkende wijze – zijn tweede opeenvolgende ritzege. De Deen sprong in de finale mee met een bijzonder sterke kopgroep, werd samen met zijn medevluchters (bijna) teruggepakt in de slotkilometer en bleef de sprinters vervolgens alsnog voor met een lange, machtige spurt. Krijgen we dit jaar weer zo’n spektakelstuk?

Start: 11.55 uur / 12.55 uur

Finish: tussen 16.35 en 18.05 uur / tussen 17.35 en 18.05 uur

Zaterdag 17 februari, Etappe 4: Albufeira – Albufeira (ITT, 22km)

De vierde etappe kan weleens allesbeslissend blijken te zijn voor het algemeen klassement. We gaan namelijk tijdrijden. Tweeëntwintig kilometer, van en naar badplaats (of zuipoord) Albufeira. Het parcours is glooiend en bevat één strook van achthonderd meter aan zo’n acht procent. Verre van vlak dus, maar toch moeten de grote motoren hier goed uit de voeten kunnen. Want pas in de slotkilometers wordt het wat technischer, daarvoor is het overwegend rechttoe-rechtaan.

Start (eerste renner): 12.15 uur / 13.15 uur

Finish (laatste renner): n.n.b.

Zondag 18 februari, Etappe 5: Faro – Alto do Malhāo (165.8km)

Klimmers die in de chronoproef tijd hebben moeten prijsgeven, krijgen in de slotrit de kans om terug te slaan. In rit vijf zitten namelijk vijf gecategoriseerde hellingen. De beklimmingen naar Picota (derde categorie) en Vermelhos (derde categorie) liggen misschien iets te ver van de streep, maar het beklimmen ervan zal ongetwijfeld voor de nodige vermoeidheid zorgen onder de renners. De finale kan echt losbarsten op goed veertig kilometer van de streep met de klim naar Alte (2,4 km aan 6,2%), door de organisatie bestempeld als een helling van derde categorie.

Eenmaal voorbij Alte krijgen de renners niet meer echt de mogelijkheid om nog op adem te komen, de Alto do Malhão doemt namelijk al vrij snel op. Deze pittige klim van 2,6 kilometer, aan ruim 9%, staat niet één, maar twee keer op het programma. Eerst op goed 25 kilometer van het einde en daarna als sluitstuk van de etappe. Als de coureurs voor de tweede keer bovenkomen, weten we wie de rit wint én wie de ronde op zijn naam schrijft.

Start: 11.25 uur / 12.25 uur

Finish: tussen 15.30 en 15.55 uur / tussen 16.30 en 16.55 uur

Favorieten

Remco Evenepoel is de absolute topfavoriet voor de Volta ao Algarve. Per slot van rekening won hij de ronde al twee keer. Beide keren was hij ook de beste in de tijdrit, waar hij ditmaal weer het verschil kan maken. Maar ook de Alto da Fóia en Alto do Malhão kan hij aan. Wat heet, op die eerste klim wist hij in 2020 – als 20-jarige broekie – al eens te zegevieren. Op de Alto do Malhão finishte hij datzelfde jaar als derde. Vier jaar later én sterker hoeft hij hier dus zeker geen schrik voor te hebben.

Wellicht krijgen we een clash te zien tussen twee oud-winnaars. Want naast Evenepoel, staat ook Daniel Felipe Martínez weer op de startlijst. De titelverdediger begon al goed aan zijn eerste seizoen bij BORA-hansgrohe door eind januari nationaal tijdritkampioen van Colombia te worden. Bezorgt hij zijn nieuwe werkgever in Portugal gelijk nog een zege?

In theorie moet ook Wout van Aert de Volta ao Algarve kunnen winnen. We zien in hem in de eerste plaats misschien geen klassementsrenner, maar op de Alto da Fóia wordt het vaak een sprint van een nog best grote groep en in de tijdrit zal hij een van de topfavorieten zijn. Het is daarom niet ondenkbaar dat Van Aert als leider begint aan de slotrit naar de Alto do Malhão. Zelf heeft hij aangegeven op dagsucces te jagen en geen klassementsambities te koesteren, maar zal hij het in kansrijke positie zomaar laten lopen? Dat lijkt onwaarschijnlijk.

Filippo Ganna is het bewijs dat ook de wat zwaardere renners mee kunnen bikkelen om de eindzege in de Volta ao Algarve. De Italiaan sloot de vijfdaagse vorig jaar af als nummer twee. Daarvoor hoefde hij de tijdrit niet eens te winnen, want in de rit tegen de klok eindigde hij ‘slechts’ als derde. In combinatie met een twintigste (Alto da Fóia) en tiende (Alto do Malhão) plaats in de bergritten (en wat bonificatieseconden) was dat voldoende om het eindpodium te halen. Wees niet verrast als hem dat nu weer lukt.

Bij INEOS Grenadiers hebben ze met onder meer Thymen Arensman, Tom Pidcock en Geraint Thomas meer ijzers in het vuur. Van dit drietal is Arensman misschien wel de grootste kanshebber. Hoewel de Nederlander misschien niet de explosiviteit heeft van Pidcock (vorig jaar winnaar op de Alto do Malhão), is hij wel een betere tijdrijder dan de Brit (die vorig jaar van plek één naar zeven zakte in de slottijdrit). Geraint Thomas kan ook een aardig houtje tegen de klok rijden, maar hij komt de laatste jaren niet in topvorm uit de winter. Afwachten dus.

Ook een vraagteken: Tao Geoghegan Hart. De klimmer, die afgelopen winter INEOS Grenadiers verruilde voor Lidl-Trek, heeft een lange revalidatie achter de rug. Hij kwam sinds zijn val in de Giro van vorig jaar niet meer in actie. Écht uitblinken in tijdritten heeft hij bovendien nooit gedaan, waardoor het een lastig verhaal wordt om de Volta ao Algarve te winnen. Zijn ploeggenoot Andrea Bagioli – vorig jaar een van de revelaties van het Italiaanse najaar – kan zich sowieso beter op ritten richten, lijkt het.

Rui Costa zal in eigen land ongetwijfeld wel een klassement willen rijden. Bij zijn nieuwe ploeg, EF Education-EasyPost, hebben ze echter ook Ben Healy. De Ier excelleert op niet al te lange beklimmingen én heeft een goede tijdrit in de benen. Daarnaast bewees hij met zijn vierde plek in de Ster van Bèsseges al in vorm te zijn. Iemand om rekening mee te houden dus.

Dat is ook Stefan Küng. Nee, de Zwitser zal niet iedereen naar huis fietsen op de Alto da Fóia en Alto do Malhão. Maar als hij op deze beklimmingen de schade weet te beperken, kan hij weldegelijk een topklassering noteren. Küng is namelijk een zekerheidje voor de tijdrit. Van de vijf keer dat hij de Volta ao Algarve reed, eindigde hij vijf keer bij de eerste drie in de individuele tijdrit. En tweemaal pakte hij de dagzege. Vorig jaar was dat ook het geval, wat hem tevens de vijfde plaats in het eindklassement opleverde.

Küngs landgenoot Marc Hirschi zal minder fijne herinneringen bewaren aan de Volta ao Algarve 2023. De inmiddels 25-jarige renner kwam vorig jaar ten val in de openingsrit van de ronde en brak daarbij zijn spaakbeen. Het verdict: een maand uit de roulatie, voorjaar om zeep. Eenmaal hersteld, haalde Hirschi evenwel weer een hoog niveau. Lost hij dit jaar zijn belofte helemaal in? In de Volta ao Algarve krijgt hij alvast een mooie kans om zich te laten zien, want op papier is hij de kopman van UAE Emirates. Al zijn we ook benieuwd naar bijvoorbeeld de jonge thuisrijder António Morgado.

Er zijn ook nog de nodige renners die vanwege hun mindere tijdrit niet direct in aanmerking komen voor de eindzege, maar wel koers kunnen maken in de lastigere ritten. We denken dan bijvoorbeeld aan Milan Vader, Tiesj Benoot, Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) en Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Iemand als Mattia Cattaneo kan in de schaduw van zijn kopman Remco Evenepoel wellicht ook een mooie uitslag behalen, juist dankzij zijn kwaliteiten als tijdrijder.

Sprinters

De vlakke aankomsten in de Volta ao Algarve kunnen weleens zeer interessant worden. Er staat namelijk niet een sprinter aan de start die er op voorhand echt bovenuit steekt. Wel doet er met Gerben Thijssen een snelle man mee die in 2024 al een zege binnen heeft. De Belg van Intermarché-Wanty won op Mallorca de Trofeo Palma, voor onder meer Marijn van den Berg en Arnaud Démare. Die laatste twee renners tekenen ook allen acte de présence in Portugal.

Casper van Uden zat eind januari in Saudi-Arabië, waar hij de openingsrit van de AlUla Tour op zijn naam schreef. Het was de eerste profzege van de 22-jarige spurter van dsm-firmenich PostNL. Volgt nu al zijn tweede? Met Jordi Meeus zal hij dan wel de winnaar van de slotrit van de laatste Tour de France moeten kloppen. De triomfator op de Champs-Élysées maakt in de Algarve zijn seizoensdebuut.

Meeus is trouwens niet de enige renner in de Volta ao Algarve die al eens won op de Champs-Élysées. We hebben de naam van Wout van Aert al laten vallen bij de klassementsfavorieten, maar hij kan zich natuurlijk ook mengen in de massasprints. Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels), Edward Theuns (Lidl-Trek), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Daniel Babor en Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA) zullen dat ongetwijfeld ook doen. Zoals we vorig jaar hebben gezien, is Magnus Cort (EF Education-EasyPost) dan weer een gevaarlijke klant in een wat kleiner groepje.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Daniel Felipe Martínez, Filippo Ganna

** Wout van Aert, Ben Healy, Thymen Arensman

* Stefan Küng, Rui Costa, Tom Pidcock, Marc Hirschi

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt komende week prima koersweer in het zuiden van Portugal. De temperatuur schommelt rond de twintig graden en de kans op neerslag is klein. Het is wel wat bewolkt, maar de zon zal zich ook geregeld tonen. De meeste dagen staat er een vrij stevige wind (4 Beaufort), uit variërende richtingen.

De Volta ao Algarve is dagelijks vanaf ongeveer 16.00 uur te zien op Eurosport 1, Eurosport.nl en Discovery+. Houd onze tv-gids in de gaten voor de exacte uitzendtijden.