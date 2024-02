vrijdag 16 februari 2024 om 17:58

Wout van Aert sprint naar eerste seizoenszege in Volta ao Algarve

Wout van Aert heeft zijn eerste overwinning van het wegseizoen 2024 binnen. De Belg van Visma | Lease a Bike was in de derde etappe van de Volta ao Algarve de snelste in een massasprint. Hij klopte Rui Oliveira, Marius Mayrhofer en Gerben Thijssen.

Een dag na de eerste aankomst bergop, kregen de renners in de Volta ao Algarve weer een relatief gemakkelijke rit voorgeschoteld. Onderweg kwamen ze wel twee beklimmingen tegen, maar heel lastig waren de Alcaria (2,3 km aan 6,9%) en Faz Fato (4,7 km aan 3,%) niet. Bovendien lagen ze behoorlijk ver van de streep. Het was dus de verwachting dat we na 192 kilometer een massasprint zouden zien in finishplaats Tavira.

In de vlucht van de dag zagen we – het mag niet verrassen – vooral weer veel Portugezen. De Argentijn German Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) en de Spanjaard Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) waren op pad met de thuisrijders Afonso Eulálio (ABTF Betão – Feirense), Carlos Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense), António Ferreira (Efapel), Frederico Figueiredo (Sabgal/Anicolor) en Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). Zij kregen een maximale voorsprong van zo’n vijf minuten.

Valpartij

In het peloton verdeelden Arkéa-B&B Hotels, BORA-hansgrohe, Intermarché-Wanty en EF Education-EasyPost het werk. Die laatste ploeg, EF Education-EasyPost, kreeg halverwege de koers echter een flinke domper te verduren. Bij een valpartij op tachtig kilometer van de finish lagen zowel Rui Costa als Marijn van den Berg. De Nederlander kon zijn weg vervolgen (net als de eveneens gevallen Thymen Arensman en Filippo Ganna), maar Rui Costa moest de koers gehavend verlaten. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Zonder Costa vervolgde het peloton de jacht op de kopgroep, die veertig kilometer voor het einde uiteen viel. Enkel Tivani, Figueiredo en Salgueiro bleven vooraan over. Uiteindelijk zou Salgueiro het langst stand houden. Hij reed nog vijf kilometer in zijn eentje voor de meute uit, totdat het op veertien kilometer van het einde ook voor hem over en uit was. We mochten ons opmaken voor een massasprint.

Van Aert snelt naar de zege

In aanloop naar die sprint nestelde Wout van Aert zich – op eigen kracht – voorin het pak. Hij zat zo voor een valpartij, waardoor een stuk of vijftien renners zich in de laatste kilometer afscheidden. Bij het ingaan van de laatste bocht zat de renner van Visma | Lease a Bike in zesde positie. Hij zag daarna Gerben Thijssen de sprint van ver aangaan, maar ook een beetje stilvallen. Van Aert kon er (evenals Rui Oliveira en Marius Mayrhofer) nog voorbij en eiste de zege op. Het is zijn eerste overwinning van dit wegseizoen. In januari won hij al de Wereldbeker-cross in Benidorm.