dinsdag 19 september 2023 om 16:49

Wout van Aert was ‘volledig van slag’ na nieuws over vriend Nathan van Hooydonck

De wielerwereld werd een week geleden opgeschrikt door het nieuws over Nathan Van Hooydonck. De Belg herstelt momenteel van een onwelwording, waarna hij een auto-ongeluk kreeg. Het nieuws kwam ook binnen bij zijn ploeggenoot en vriend Wout van Aert.

Van Hooydonck was vorige week betrokken bij een auto-ongeluk. Achteraf werd duidelijk dat de Belgische klassiekerrenner onwel was geworden achter het stuur, terwijl hij met zijn zwangere vrouw op weg was naar het ziekenhuis. Van Hooydonck werd in kunstmatige coma gehouden en zijn toestand was even kritiek, maar al snel kwam er beter nieuws. Momenteel is hij altijd nog herstellende.

“Het voelde alsof ik de hele dag mijn adem heb ingehouden”

Het ongeval heeft er stevig ingehakt bij zijn goede vriend Wout van Aert. “Ik was aan het trainen toen ik het nieuws kreeg”, vertelde die laatste vandaag aan Sporza tijdens een persconferentie in het kader van de komende Europese kampioenschappen wielrennen. “Het voelde alsof ik de hele dag mijn adem heb ingehouden tot het nieuws kwam dat hij ontwaakt was. Het is hard aangekomen. ”

“Het was een grote opluchting, maar er zijn nog heel veel vragen voor hem en voor ons. De eerste uren waren de ergste: je vreesde voor zijn leven en het kwam uit het niets. Af en toe hebben we contact. We hebben nog niet echt gebeld, maar hij herstelt goed. Hoe het concreet met hem gaat, dat is iets waar hij of de ploeg over moet communiceren.”