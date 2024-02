vrijdag 9 februari 2024 om 10:53

Wout van Aert met ambities naar gravelkoers Clásica Jaén, geen klassementsdoel in Volta ao Algarve

Visma | Lease a Bike gaat dit weekend haar eerste wedstrijden van het seizoen op Europese bodem rijden en daarbij komen meteen enkele kopmannen in actie. Wout van Aert gaat zondag in de Clásica de Almería van start en Vuelta-winnaar Sepp Kuss trapt zijn seizoen zaterdag al af in de Vuelta a Murcia. En dan volgen na het weekend ook nog de gravelkoers Clásica Jaén en de Volta ao Algarve.

“De Spaanse koersen vormen mooie gelegenheden om het ritme weer op te pakken”, vertelt ploegleider Arthur van Dongen op de ploegsite. “Een deel van onze klassieke kern rijdt hier. Voor hen is het zaak om in een zo goed mogelijke vorm aan de start te verschijnen in het openingsweekend. Daar zullen deze wedstrijden zeker aan bijdragen.”

Zondag in Almería gaat Visma | Lease a Bike wel voor de zege, want naast Van Aert staat ook sprintkopman Olav Kooij daar aan de start. De Belg zal zich in dienst stellen. “We willen met Olav een gooi doen naar de zege. Het is een ideaal moment om nog eens samen te koersen”, aldus Van Aert. “Dat gaan we later in dit jaar in de Giro d’Italia natuurlijk ook nog doen. Persoonlijk zie ik de komende wedstrijden vooral als voorbereiding op mijn eerste grote doelen van het jaar.”

De Clásica Jaén volgt op maandag en is in korte tijd uitgegroeid tot een bekende eendagskoers over gravel. Een zwaar parcours, noemt Van Aert het. “Het is een koers met gravelstroken en daardoor een wedstrijd waar ik erg naar uit kijk. Ik wil in Jaén zeker mijn mannetje staan in de finale”, zegt hij. Ook Kuss start daar. “Door zo nu en dan uit mijn comfortzone te stappen heb ik altijd nog een beetje extra plezier in de sport. Daarnaast is deze koers met oog op de gravelrit in de aankomende Tour een goede training.”

‘Dagen uitkiezen in de Algarve’

Van Aert en Kuss gaan daarna door naar de Volta ao Algarve, waar de Nederlandse ploeg verrassend genoeg geen klassementsambities heeft. “Ik hoop er de laatste stap te zetten richting topvorm en ik zal mijn dagen uitkiezen. Er zijn een aantal mooie etappes en een tijdrit”, vertelt Van Aert. Ploegleider Van Dongen vult aan: “We zullen in de Algarve mikken op etappezeges, waarbij het verkrijgen van het goede gevoel en het afstemmen van prettige samenwerkingen de belangrijkste doelen zijn in de opmaat richting het voorjaar.”