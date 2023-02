Wout van Aert maakt korte metten met balkjes-gate op WK: “Ze liggen nu beter en veiliger”

Interview

Zicht- en hoorbaar verveeld, was-ie bij de zoveelste vraag over de verlegde balkjes op het WK-parcours in Hoogerheide. Volgens Wout van Aert is het geen issue. En dat Adrie van der Poel – vader van zijn aartsrivaal en grote concurrent Mathieu van der Poel – de omloop heeft uitgezet, al evenmin. "Je kunt daar alleen maar lof voor hebben", vertelt de 28-jarige Belg tegen onder andere WielerFlits.

Iets minder spannend en weinig druk, vertelt Van Aert over alweer zijn achter WK veldrijden bij de profs. Hij is blij dat hij op de tweede startrij mag beginnen, waar hij de vrije keuze heeft. Op de eerste rij had hij waarschijnlijk de laatste overgebleven plek gekregen. “Ik weet nog niet achter wie ik wil starten. Het kan zo zijn dat als ze de eerste rij oproepen en die zich vervolgens vormt, ik dan pas een keuze maak. De laatste wedstrijden startte ik achter Kevin Kuhn. Die kan goed starten. Maar ik kan ook achter Mathieu plaatsvinden. Die kan ook goed starten”, lacht hij. “Feit blijft dat mijn laatste wereldtitel al even geleden is. Naar mijn zin heb ik er te vaak net naast gegrepen.”

Toch is zijn winter niet minder geslaagd, mocht hij er niet in slagen om de wereldtitel te grijpen. “Ik zou dat zondag zeker jammer vinden. Het is leuk om te zeggen dat het niet zo veel te betekenen heeft. Ik zit nu in een situatie dat een nieuwe titel in principe niet heel veel meer toevoegt aan mijn palmares. Dat zorgt er wel voor dat ik minder gestresst ben dan voor mijn eerste titel. Dat Mathieu zegt dat zijn winter niet geslaagd is als hij de titel niet pakt? Ik bekijk dat toch anders, al begrijp ik wel wat hij bedoelt. Maar voor mij staat de winter een trap onder wat hierna volgt. Op de weg zijn er wel bepaalde koersen als we daar als ploeg niet winnen, dat het voorjaar niet geslaagd is.”

‘Een makkelijk crossparcours bestaat niet’

In Hoogerheide wacht een razendsnelle omloop. Ondanks lichte regen op vrijdagavond, ligt de omloop droog. “De kans is zeker aanwezig dat je hier foutjes maakt. Van de jongens die de Mixed Relay reden, heb ik gehoord dat het op wedstrijdsnelheid toch heel technisch is. Door de snelheid kun je jezelf een beetje verkijken op de bochten. Een makkelijk crossparcours bestaat niet. Wel is dit een lastige omloop om iemand uit het wiel te rijden. Anderzijds maakt die hoge snelheid het waarschijnlijk zwaar. Als je nu Zolder of onlangs Benidorm pakt, je kunt niet zeggen dat je daar minder kapot bent dan in andere koersen. Dat is wel wat ik hier in Hoogerheide ook verwacht.”

Voor Van Aert hoeft het ook niet te gaan regenen, grapt hij. “Voor mij is een snel parcours ook perfect. Ik ben deze week twee keer nat geregend op training, terwijl ze dat niet hadden voorspeld. Daar houd ik niet zo van. Ik heb liever dat het droog blijft. Dat voorspellen ze nu ook. Wat de koers zelf betreft, verwacht ik een aanvallende Mathieu die snel opent. Dat is zijn natuur, dat vind ik mooi. Vroeger was zijn startschot vaak moordend, maar afgelopen winter heb ik dat altijd goed kunnen opvangen. Toch ben ik gezond zenuwachtig. Bij de vijftien voorgaande crossen had ik niet gevloekt als mijn ketting eraf liep, maar dat moet deze zondag toch niet gebeuren.”

Balkjes-gate

Het houdt de gemoederen al heel de week bezig nadat Adrie van der Poel bij WielerFlits vertelde dat hij – omwille van veiligheid – de balkjes in het parcours had gewijzigd. Al snel deed in den lande het praatje dat dit in het voordeel van zoon Mathieu zou zijn. “Of ik akkoord ga dat hij vlotter springt dan mij? Ja. Het zou kunnen dat dit in een bepaalde fase van de cross doorslaggevend is. Als dat niet het geval was geweest, zou niemand nooit nog balken in het parcours leggen. Dat is een hindernis die bepalend kan zijn, gelijk aan een bocht, een trap, een helling of een zandstrook bepalend kan zijn. In Benidorm lagen ze ook laat in de ronde en was ik mee tot op de streep.”

“Niet onverwacht”, antwoordt Van Aert op de vraag wat hij überhaupt van heel balkjes-gate vindt. “Het hoort erbij, denk ik. Maar ik wil er wel iets over kwijt. Van wat ik ervan gezien heb, liggen ze op een betere plaats dan dat ze voorheen in de Wereldbekers van Hoogerheide lagen (toen nog in een modderstrook voor de VIP-tent, red.). Balken horen nu eenmaal bij de cross. Soms zit er in een parcours een zandbak. Daar geraak ik ook niet goed door. Maar dat wil niet zeggen dat ik een omloop niet mooi of niet goed vind. Iedereen weet dat hij over de balken zal moeten en het liefst zo snel mogelijk. Ik heb er deze week nog op getraind, maar ook weer niet meer dan anders.”

Complimenten over het parcours

Daaruit voort vloeide een volgende discussie: Adrie zou zich als vader nooit met een WK-parcours mogen moeien. “Ik denk dat ik bijna alle WK’s gewonnen heb die Adrie heeft uitgetekend, dus ik heb niets te vrezen”, lacht de Belg dat weg. “Op een serieuzere noot: ik denk dat hij supermooie parcoursen uittekent. Je kunt alleen maar lof hebben voor al die organisaties. Heel veel andere initiatiefnemers van wedstrijden kunnen daar zelfs iets van leren. Ik heb er helemaal geen vrees voor dat Adrie parcoursen bouwt. We hebben het daar veel over, maar niet over alle zones die zijn ingebouwd op het gebied van veiligheid. Maar voor ons renners maakt dat het wel aangenaam.”

De balken zijn verlegd omwille van de veiligheid, maar dat is dus niet het enige punt. Zo staan er overal dubbele dranghekken, zodat het publiek op twee meter afstand van het parcours blijft. “Prachtig!”, oordeelt Van Aert. “Ik kan alleen maar zeggen dat het parcours er fantastisch uitziet. Er zijn geen oversteken, enkel bruggen. Dat is echt klasse. Voor een WK vind ik dat dit is hoe het zou moeten zijn. Zeker vlakbij de Belgische grens kun je heel veel mensen verwachten. Sportief moet altijd primeren. Als dan die meters extra veiligheid nodig zijn, dan juich ik dat alleen maar toe. Maar het zou eigenlijk niet moeten zijn dat het nodig is, als iedereen zich normaal gedraagt.”