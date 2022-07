Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Herentals, Dylan van Baarle juicht in Wateringen

Wout van Aert heeft donderdag de overwinning gepakt in het na-Tourcriterium van Herentals. Fit voor deelname aan de Clásica San Sebastián is hij niet, maar voor Herentals Fietst & Feest wilde de winnaar van de groene trui wel tijd maken. In Nederland was Dylan van Baarle aan het feest in de Profronde Westland in Wateringen.

In Herentals waren 40.000 mensen op de been om de renners te zien. Zij zagen Wout van Aert als eerste over de streep komen, na een sprint met Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Tim Merlier. “Het is heel leuk om zien dat sommige mensen iets groens hebben aangetrokken. Dat is bijzonder. Deze avond zal ik voor altijd onthouden”, zei Van Aert tegen HLN.

“Hoe het met mijn verkoudheid gaat? Ik ben niet zo fit als vorige week, maar ik wou hier absoluut bij zijn. Het publiek zal me energie geven”, vertelde hij verder nog. “Maar ik ben nu totaal niet hersteld van de Tour en heb ook nog eens een zware verkoudheid opgelopen. Het heeft dus geen nut om naar daar te gaan.”

Profronde Westland

In het Zuid-Hollandse Wateringen waren de zegebloemen voor Dylan van Baarle. De winnaar van Parijs-Roubaix kwam in de Profronde Westland voor Fabio Jakobsen en Taco van der Hoorn over de finish. Er was ook nog een koppeltijdrit, die Sprintcup werd gewonnen door het duo Van Baarle-Jakobsen.

Vrijdagavond staat het criterium van Heerlen op het programma voor onder meer Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen.

foto: Tim van Hengel foto: Tim van Hengel foto: Tim van Hengel foto: Tim van Hengel