Wout van Aert start vanwege verkoudheid niet in Clásica San Sebastián

Wout van Aert doet niet mee aan de Clásica San Sebastián. De Belg heeft een verkoudheid opgelopen en neemt wat extra rust. Dat meldt Jumbo-Visma op sociale media. De ploeg maakte daar de selectie voor zaterdag bekend.

De afmelding van Van Aert komt niet helemaal als een verrassing. Merijn Zeeman had, in gesprek met Het Laatste Nieuws, al laten doorschemeren dat Van Aert vermoeid is na de Tour de France en er gekeken zou worden of hij de Clásica San Sebastián wel zou gaan rijden. Nu blijkt dat dus niet het geval te zijn.

Hoewel verkouden, start Van Aert vanavond wel in zijn thuiswedstrijd, het criterium van Herentals. Maandag is de winnaar van de groene trui ook te bewonderen in Roosendaal, waar dan de Draai rond de Kraai op het programma staat.

Still want to see Wout racing? He will be at the start of the pro crits of Herentals and Roosendaal. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2022